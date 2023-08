“Una mentira”: Michael Oher, de la película ‘Un sueño posible’, nunca fue adoptado

Michael Jerome Oher es un jugador profesional de fútbol americano. Se desempeñó en la posición de taclador ofensivo en los Carolina Panthers hasta el 2017.

La vida difícil que tuvo el deportista entre su último año de la escuela preparatoria y su primer año universitario sirvieron como base para el libro de 2006 The Blind Side: The Evolution of a Game del escritor Michael Lewis.

Basado en el anterior, nació la película de 2009 Un sueño posible, protagonizada por la actriz de Hollywood Sandra Bullock. El film hizo llorar a más de uno de los espectadores que vieron de cerca la historia desgarradora de un joven que influye en la vida de su familia adoptiva.

La película "The blind side" estrenada en 2009, está basada en la historia del exfutbolista de la NFL, Michael Oher. Fotografía por: Achivo Particular - Getty Images

A pesar de la historia de ensueño, la cinta no estaría del todo apegada a la realidad, pues el deportista acaba de iniciar una pelea en los tribunales en donde acusa a quienes lo “adoptaron” de inventar una mentira entorno a su vida y a aprovecharse económicamente de la misma.

¿Qué pasó con Michael Oher?

Aquellos que vieron la película pueden apreciar que Michael llega a las vidas de la familia Tuohy después de haber estado deambulando por las calles y haber sufrido una infancia difícil. Los Tuohy, ven en él un talento especial para el deporte y al ayudarlo, termina siendo un exitoso jugador de fútbol americano.

Muchos pensaron que, oficialmente, él había sido adoptado por la familia, sin embargo, no fue así. De hecho, el exjugador de la NFL consideró que ellos firmaron un contrato de tutoría que solo les permitió ganar dinero a costa de su éxito.

Por lo anterior, Oher ha decidido presentarse ante el tribunal de Tennessee junto con un documento de 14 páginas que dice que Sean y Leigh Anne Tuohy (su padre y madre en la película) nunca lo adoptaron legalmente.

Por el contrario, él asegura que ambos lo engañaron para firmar un documento que les otorgaba el poder de realizar varios de sus negocios con su nombre y por supuesto, con su imagen. De hecho, Michael asegura que sus tutores se habrían quedado con parte de las regalías que dejó Un sueño posible.

“Michael Oher descubrió esta mentira para su disgusto y vergüenza en febrero de 2023, cuando se enteró de que no tenía ningún derecho como miembro de la familia Tuohy porque nunca obtuvo el ingreso legal a la familia Tuohy”, dijo el equipo de abogados de Oher.

Con esto en mente, el deportista pretende que a la familia Tuohy se le prohíba usar su nombre con fines comerciales. También, exige que a sus manos llegue una contabilidad de todo lo que han ganado a su costa para que le paguen por los daños que ocasionados.

Ante lo sucedido, los Tuohy se expresaron afirmando que la situación les parece un poco molesta y que además, seguirán queriéndolo a pesar del pleito.

“Estamos devastados. Es molesto pensar que ganaríamos dinero con cualquiera de nuestros hijos. Pero vamos a amar a Michael a los 37 como lo amamos a los 16″, le dijo Sean Tuohy al Daily Memphian.