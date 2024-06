Miguel Melfi rompió el silencio sobre Nataly Umaña y reveló que pasará en el futuro

Han pasado varias semanas desde que La Casa de los Famosos llegó a su fin, y una de las situaciones que más generó controversia fue lo sucedido entre el cantante panameño Miguel Melfi y la actriz Nataly Umaña, quien en ese entonces estaba casada con el también actor Alejandro Estrada. A pesar de que el programa terminó, muchos de sus seguidores aún tienen muchas inquietudes sobre lo que pasó finalmente entre ellos y si hablaron después del reality.

Uno de los momentos más comentados durante el programa fue cuando Alejandro Estrada decidió ingresar a La Casa de los Famosos y puso fin a su matrimonio de más de 12 años con Nataly Umaña por lo sucedido con Miguel Melfi. Después de esto, el cantante y la actriz continuaron con su romance en el programa hasta que ella fue eliminada. Aunque tiempo después Nataly y Miguel tuvieron la oportunidad de hablar una vez ella volvió a casa, muchos quedaron con la incertidumbre de si seguirían juntos o no.

“Nataly me dijo que quería hablar conmigo”

Miguel Melfi finalmente habló de lo que sucedió con Nataly Umaña y en una charla que sostuvo con el periodista Carlos Claro del Canal RCN, reveló que pasó entre ellos dos y si existe la posibilidad de que algo pueda pasar en el futuro. El panameño aclaró que la última vez que habían hablado fue dentro de la casa y en ese momento le mencionó que “el cariño y respeto hacia ella siempre va a estar”.

“Me parece muy guapa, tenemos mucha química, pero siento que cada uno debe enfocarse en su carrera (...) Nataly me dijo que quería hablar conmigo cuando yo salí, yo recién salí de la casa me felicitó y me dijo como ‘oye hablemos, necesito que hablemos un par de cosas, se han dicho muchas cosas acá afuera’”, afirmó Miguel Melfi.

El finalista de La Casa de los Famosos aseguró que entiende que Nataly Umaña tuvo que soportar muchas críticas por lo sucedido con él en el programa y por eso espera que ella no siga siendo señalada ni atacada por las personas. “Yo la entiendo porque no tuvo que haber sido nada fácil para ella lo que pasó acá afuera, y yo tampoco quiero que la sigan atacando, ni que la siga pasando feo; la respeto mucho y la admiro por la fortaleza que tiene como mujer y ojalá pueda seguir creciendo”.