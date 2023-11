Miguel Varoni se sinceró sobre su salud y volvió a hablar del cáncer de pulmón

Miguel Varoni, es uno de los actores y directores de televisión con mayor reconocimiento a lo largo y ancho de Colombia, pues ha hecho parte de varias producciones que han tenido éxito global.

El hijo de Teresa Gutiérrez, ha logrado destacar por su talento y es altamente recordado por protagonizar uno de los personajes más amados de la nación: Pedro Coral en la telenovela Pedro el escamoso, sin embargo, hoy es noticia de nuevo por su salud.

¿Miguel Varoni está enfermo?

A finales de la semana anterior, el actor y director publicó un video en el que hizo una reflexión sobre la detección de enfermedades de pulmón, como el cáncer.

Como invitado al programa ‘Protege tus pulmones’, Miguel Varoni decidió contar cómo le fue en su examen para continuar sensibilizando a las personas, sobre el tabaquismo, con el fin de que cuiden de su salud, sobre todo, en materia respiratoria.

En el video, el actor reveló que por muchos años fue consumidor de cigarrillo y que después, logró dejarlo: “Yo fumé durante mucho tiempo, fumé desde los 14 años. Dejé de fumar hace exactamente 11 años, por eso soy una persona que aún está en alto riesgo”, expresó Varoni.

Ahora, en una nueva publicación, el actor volvió a referirse al tema y contó la verdad, sobre cómo le fue en su examen de pulmón.

Durante el mes de la concientización del Cáncer de pulmón, el actor decidió prestarle mucha atención a su salud, “para crear conciencia sobre la importancia de las pruebas de detección para el cáncer de pulmón en personas con alto riesgo”, dijo.

Luego destacó: “Debido a mi propio riesgo, hace poco me hice los exámenes de detección y admitiré que estaba nervioso. No sabía qué esperar, pero el examen de detección fue rápido y sin dolor. Conocer mis resultados nos dio tranquilidad a Cathy y a mí”.

Por el momento, se conoce que el actor se encuentra bien y que si bien duró muchos años fumando, hoy en día sus pulmones se encuentran bien.

Sin embargo, su última publicación generó reacciones encontradas entre sus seguidores, pues algunos destacaron que lo mejor era que hablara de su resultado final, sin dejarlos con la incógnita.

“Yo sé que estás bien, pero no sé si hacer tantas publicaciones confunda mucho a los seguidores”; “Miguel está perfecto. Tanta publicación confundió a los seguidores, él está bien”; “Esa intriga de tus exámenes no me gusta, quisiera que fueras al punto y contaras los resultados”; “Te adoro pero espero que con tanta publicación no se confundan los seguidores, él está bien”; “Ay lo máximo, en serio espero que estés bien”, fueron algunos comentarios.