Moisés Angulo de ‘Yo me llamo’ y el difícil momento por el que pasa

Moisés Angulo es conocido por ser uno de los responsables de que en ‘Yo me llamo’, los imitadores cada vez sorprendan más a los jurados y hagan un doblaje perfecto.

A pesar de ser uno de los artistas más queridos en el país y recordados por todo su trayecto en la música, esta vez Angulo es noticia por un tema que no es tan positivo.

¿Qué le pasó a la esposa de Moisés Angulo?

El barranquillero trabaja hace tiempo para Caracol en ‘Yo me llamo’ y aunque su trabajo ha sido impresionante, esta vez habló de su vida personal.

El también actor relató que, su esposa, Diana Mayorga, no se encuentra muy bien de salud y de hecho está bastante preocupado por su pareja.

El colombiano dijo que hace dos años tuvieron que operarla luego de que estuviera entubada por culpa del covid y le diera peritonitis por una obstrucción, ella se encuentra en este proceso de recuperación desde el 2020 según lo explicado por él.

“En medio de este difícil viaje que hemos emprendido, queremos compartir con ustedes un momento especial que hemos experimentado”, empezó diciendo el artista.

A través de sus rede sociales, Moisés Angulo, le ha pedido a sus seguidores mucha oración por su esposa, pues aunque ha sido fuerte, ella continúa en recuperación.

En uno de los en vivos que hizo Angulo, destacó que con su esposa “llevamos días en la clínica” agregando que se han topado con los mejores doctores para que ayuden a su esposa con toda su recuperación luego de que la peritonitis le afectara mucho su salud.

“Yo todos los días estoy en la clínica con Diana, espero que todo cicatrice bien después de la cirugía y todas las oraciones hagan su efecto (...) los doctores dijeron que iban a continuar revisando paso a paso su recuperación, Caracol como siempre ser portan demasiado bien y en medio de clases me abrieron un espacio y he podido cuidar de mi esposa. En el hospital no se puede dormir mucho, porque a toda hora entran a ver cómo va la medicina y cómo están los signos vitales”, señaló.

“Diana está en dieta blanda y los doctores están viendo cómo va respondiendo”, agregó.

Igualmente, en un post reciente agradeció a todos aquellos que le han enviado mensajes y han estado pendientes, incluyendo a su familia, quienes lo han acompañado en todo momento.

“En medio de este difícil viaje que hemos emprendido, queremos compartir con ustedes un momento especial que hemos experimentado. Aquí estamos, mi amada esposa Diana Mayorga y yo, después de un momento de profunda oración, mi esposa luce hermosas trenzas, un gesto amoroso de una de las enfermeras que cuida de ella, es un símbolo del amor fraterno y el apoyo que hemos recibido en los momentos en que más lo necesitábamos”, contó.