¿Molesta? Así reaccionó Dominica al ver a Alejandro Estrada llorar en Masterchef

MasterChef Celebrity Colombia se ha convertido en uno de los programas más vistos del país. Recientemente, hubo un emotivo momento protagonizado por el actor Alejandro Estrada, quien rompió en llanto tras preparar un platillo que le trajo muchos recuerdos de su madre. Este instante se viralizó rápidamente en las redes sociales.

También puedes leer: Alejandro Estrada rompió en llanto en MasterChef: no paró hasta que lo consolaron

Más allá de la preparación de los platos y la tensión que se vive en la cocina más famosa del mundo, el programa también saca a flote muchos sentimientos y emociones de los participantes. Alejandro Estrada, quien suele mostrarse alegre en cada momento, se vio muy emocionado, no solo por su preparación, sino también por el reconocimiento de los jueces, quienes destacaron su platillo.

Así reaccionó Dominica Duque al ver A Alejandro Estrada llorar

En el más reciente capítulo del programa, Alejandro Estrada presentó una paella, un plato que recordó la época en la que vivió en México. En ese entonces su madre lo visitaba y esta era una de sus preparaciones favoritas. “Me fue a visitar varias veces mi madre, le cocinaba, cocinábamos juntos, entonces ese recuerdo me trajo haber presentado este plato el día de hoy. Recuerdo esa época de la vida con mucha nostalgia”, afirmó.

Esto también te puede interesar: Alejandro Estrada y Dominica Duque esparcen su amor de vacaciones en Medellín

Aunque no se le entiende muy bien, hay quienes aseguran que en ese momento el actor también mencionó a su compañera: “allá viví muchos años con Nata”, posiblemente refiriéndose a su expareja, con quien estuvo casado por más de 12 años. No obstante, lo que llamó la atención de los televidentes fue la reacción que tuvo Dominica Duque al ver al actor llorar.

Es importante mencionar que, según mencionan algunos medios de comunicación, la periodista y el actor estarían saliendo, por lo que para muchos fue extraño ver que la mujer no se moviera ni dijera nada, solo se quedó en silencio al ver esta situación.

Algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales señalaban: “Ajá dominica, me quedé esperando el respectivo abrazo”; “De acuerdo pensé lo mismo, qué expresión tan maluca”; “Ella estaba brava porque el otro nombró fue a Umaña... y pues tampoco”; “Dominica no me cae bien No cocina No entiende nada mejor que ya la saquen y esa mirada de ‘me importa un pepino’”, entre muchos otros.