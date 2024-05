Mónica Fonseca habló de la extraña enfermedad que acabó con la vida de su mamá

La reconocida presentadora e ‘influenciadora’ Mónica Fonseca ha compartido un relato conmovedor sobre su madre, Patricia Delgadillo, quien falleció cuando ella tenía tan solo tres años. A pesar del breve tiempo que pasaron juntas, Fonseca conserva vivos varios recuerdos de su infancia con su madre.

En una reciente entrevista en el programa ‘La sala de Laura Acuña’, Mónica reveló detalles íntimos y emotivos sobre su madre, destacando cómo ciertos olores y la voz de su madre permanecen vívidos en su memoria. “Como yo no la tuve sino tres años y medio, me aferro mucho a todos esos recuerdos que son muy importantes. La gente me dice que no puede creer que yo tengo memorias de cuando yo tenía dos años”, expresó Fonseca con nostalgia.

¿Qué enfermedad tenía la mamá de Mónica Fonseca?

Patricia Delgadillo falleció a causa del lupus, una enfermedad autoinmune que ataca los tejidos sanos del cuerpo, afectando la piel, las articulaciones, los riñones y otros órganos. Fonseca, en una publicación pasada, compartió que su madre luchó contra esta enfermedad que deteriora progresivamente el cuerpo humano, llevando a complicaciones graves y, en muchos casos, a la muerte.

A pesar de los desafíos y el dolor, Mónica describe a su madre como una mujer generosa, intelectual y con un estilo impecable. Esta figura maternal dejó una huella imborrable en la vida de la presentadora, quien aún guarda recuerdos claros de su infancia. Fonseca mencionó que no solo recuerda momentos felices, sino también algunos regaños, todos ellos atesorados en su corazón.

Te puede interesar: ¿Laura Acuña envió fuerte pulla a Cristina Hurtado? Defendió a Carla Giraldo

El lupus, que afectó profundamente la vida de Patricia Delgadillo y de su familia, es una enfermedad que hoy en día tiene mayor visibilidad y cuenta con tratamientos que pueden mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, en la época en que la madre de Fonseca padeció la enfermedad, las opciones eran limitadas y el conocimiento sobre la misma, escaso.

La historia de Mónica Fonseca no solo nos muestra la fortaleza y el amor perdurable entre madre e hija, sino que también sirve para concienciar sobre el lupus, una condición que aún afecta a muchas personas en el mundo. A través de sus recuerdos y su testimonio, Fonseca rinde homenaje a su madre, manteniendo viva su memoria y su legado.