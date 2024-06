Mónica Jaramillo reveló dura etapa que tuvo en su vida: “Sufría sintiéndome bella”

Mónica Jaramillo es una presentadora de noticias, periodista y comunicadora social colombiana. La antioqueña ha hecho parte de grandes medios como Caracol Televisión y Revista Semana.

Jaramillo se destacó por su carisma, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Por ello, ha logrado acumular una gran cantidad de fanáticos que diariamente están atentos a los cambios en su carrera profesional.

Recientemente, la periodista dio una pequeña entrevista en la que les contó a sus seguidores varias cosas que muchos no conocían de ella. De hecho, indicó que vivió un momento en el que su belleza le jugaba en contra. ¿Por qué? Acá te contamos.

Mónica Jaramillo es una de las periodistas más queridas de Colombia. Fotografía por: Instagram @monicajaramillog

¿Qué le pasó a Mónica Jaramillo?

La reportera ha dejado claro que el periodismo es su gran pasión. Además, recientemente, se conoció que volvió a la televisión para ser parte del equipo que transmitirá las competencias de ciclismo en el Canal RCN.

En el 2003, Mónica hizo un ‘stop’ en su carrera al ser coronado como Miss Antioquia. Al participar en el Concurso Nacional de Belleza logró quedar en la tercera posición, por lo que muchos pensaron que continuaría su camino por ahí.

Sin embargo, Jaramillo retomó el periodismo y fue entonces cuando comenzó a vivir una de las etapas más duras de su carrera profesional. Así lo confesó ella misma en una entrevista dada a En tenis con Paula en la que contó los retos que afrontó por pasar del reinado a las noticias.

“Vivía en un hogar donde la imagen no era un referente ni era un tema de conversación. Mi papá es ciego, entonces nunca llegaba a la casa a decirme: ‘Estás bonita, estás fea o estás mal’. Pero yo pasé de un lugar donde la belleza no importaba, a donde la belleza lo era todo, en un reinado de belleza”, comenzó contando.

“Quedé en un sánduche con un montón de dilemas personales y además empecé a hacer periodismo. No dejaban de cuestionar: ‘¿Por qué ‘Miss Antioquia’ está presentando las noticias?’, y respondían: ‘Porque es linda’ y a mí eso me desinflaba”, añadió Jaramillo.

Finalmente relató sobre el tema: “Empecé a tener problemas. Yo me engordé, me dejé de maquillar, yo sufría sintiéndome bella, yo quería que la gente me destacara por mi capacidad profesional y no por mi apariencia física”.