Mónica Rodríguez pasa por un duro momento: “Tenemos derecho a estar tristes”

Mónica Rodríguez se ha convertido en una de las presentadoras colombianas más destacadas de los últimos años, gracias no solo a su profesionalismo, sino también a su gran carisma, el cual transmite tanto frente como detrás de las cámaras. No obstante, la comunicadora manifestó recientemente en sus redes sociales que no está pasando por un buen momento a nivel personal, lo que ha puesto en alerta a sus seguidores, quienes se preocupan por ella.

También puedes leer: ¿Qué significa el nombre Amaranto? Este es su significado espiritual

La presentadora de Noticias Uno aseguró en algunos trinos no se encuentra bien emocionalmente y está pasando por una crisis, que cree que puede ser debido a la posible llegada de la menopausia. En una reciente entrevista con Diva Rebecca, la mujer dio a conocer más aspectos personales de esta faceta y asegura que todas las personas tienen el derecho a “sentirse tristes”.

“A veces decir mal, estoy triste, estoy de pelea con Dios, con el universo, con la vida, con lo que sea, hace que las personas vean que hay otros como ellos… En las redes sociales hay exceso de felicidad y tenemos derecho a estar tristes, fregados, endeudados, como sea”, afirmó Rodríguez.

Ella, quien es muy activa en sus redes sociales, suele dar su opinión sin tapujos sobre diferentes temas. No obstante, ha tenido que lidiar con pensamientos intrusivos que le impiden estar en paz, lo que le ha hecho perder cierta tranquilidad en su vida. “Son un cúmulo de cosas, de ver todo lo que pasa alrededor y cada vez me siento más tocada por esas cosas. Siempre es esa sensación de querer hacer más y no poder hacer más. Yo siempre estoy peleando por la gente,” expresó Mónica

Esto te puede interesar: ¿James es uno de los mejores jugadores de Colombia en la historia? La IA responde

“Ese es mi problema, que yo no pienso en mí, justamente. Estoy muy llorona. No sé por qué no pienso en mí, siempre he pensado mucho en los demás. No sé si es una cosa de temperamento. A mí me gusta ayudar, servir (...) “Desde chiquita he estado sola, no le tengo miedo a estar sola, me trago todo. A los que hemos vivido así toda la vida, romper ese molde es muy jodido. Y a mí me cuesta trabajo hablar de mis cosas. Y cuando estoy así, me alejo de todo el mundo. Ahora no quiero ver a nadie, no quiero preocupar a nadie. Yo amo la vida”,”, añadió.

La presentadora afirmó que suele ponerse “presiones innecesarias” y esto la obliga a sentirse que es “capaz de todo”. No obstante, comenta que a pesar de estos complicados momentos cuenta con una persona que la apoya y le da mucho amor cuando ella más lo necesita. ”Estoy con una persona que me ha acompañado en todo este proceso”.