¡No se guardó nada! Mónica Rodríguez sobre Nataly Umaña: “Tan tiernos creyendo”

Muchas críticas han surgido en las redes sociales por parte de varios usuarios luego de la quinta noche de eliminación en la Casa de los Famosos. José Miel fue quien se despidió del programa, mientras que Nataly Umaña pudo permanecer por una semana más. Mónica Rodríguez, periodista y presentadora colombiana, no guardó silencio ante estos comentarios y expresó su opinión más sincera en su cuenta oficial de X.

Después de una apretada votación en la que José Miel se despidió del programa con el 17.69% de los votos, mientras que Nataly Umaña logró permanecer en el programa con el 17.73%. La actriz se está convirtiendo en una de las grandes protagonistas en la Casa de los Famosos debido a su relación amorosa con el panameño Miguel Melfi. Además, se suma el acontecimiento de su separación con el actor Alejandro Estrada, quien decidió poner fin a su relación amorosa en pleno programa.

Después de su salida del programa, José Miel nominó a Nataly Umaña para la eliminación de la siguiente semana. En una charla con Buen Día Colombia, comentó: “Nataly es una morronga, no tiene nada de santa, y no confío en ella porque no ha sido honesta. Además, sabe lo que está haciendo y Melfi sabe a qué palo está trepando”.

Mónica Rodríguez: “Tan tiernos creyendo en realities”

Mónica Rodríguez, una de las periodistas y presentadoras más reconocidas en el país, tiene la costumbre de utilizar sus redes sociales para expresar su opinión sobre diversos temas y no suele guardar sus comentarios. Por esta razón, decidió referirse a la ola de críticas que surgió en la red social X luego de la eliminación en la Casa de los Famosos y la permanencia de Nataly Umaña en el programa.

“Tan tiernos creyendo en realities. OBVIO NUNCA sacan a quienes les da rating y les genera pauta. Es simple. Se cuida el negocio, socio”, aseguró la periodista en su cuenta oficial de X.

— MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) March 18, 2024

Muchos de sus seguidores comentaron y respaldaron lo que mencionó. “Hasta libreteados serán esos shows”; “Ya ese formato en la televisión está muy trillado, desde lo más obsceno a lo más artístico y cultural”; “Lo curioso es como explican que estuvo tannnnn reñido, por favorrrr”; “También pelean porque un reality no les aporta y yo digo, quien espera que un reality le aporte algo jajaja eso es bololo y ya”, entre otros.