Murió el hijo de Luly Bossa. Esta era la enfermedad que tenía Angelo

Luly Bossa confirmó la noticia que ninguna madre quiere dar: su hijo Angelo, que hace años arrastraba una enfermedad, falleció. Las redes sociales se llenaron de condolencias y tristeza; amigos de la artista y familiares la han rodeado presencial y “redesisticamente”.

A pesar de las dificultades con la EPS y los ingentes recursos que siempre necesitó para sobrellevar la enfermedad de Angelo, Luly Bossa nunca dio el brazo a torcer. Nunca le tembló el pulso para pedir ayuda en público. Siempre demostró ser una madre comprometida con su familia.

El video intimo que protagonizó en el pasado, que fue difundido por la polémica Negra Candela, le cerró las puertas de varios proyectos. En más de una ocasión, Bossa ha manifestado que dicho contenido la perjudicó: “Caracol Televisión, no. Ese canal ha sido muy generoso conmigo. En cambio RCN me baja de los casting. No he podido trabajar con ellos desde Las noches de Luciana (2004)”.

Luly Bossa y su hijo Angelo posaron para la revista Vea. Fotografía por: Revista Vea / Hernán Puentes

Angelo: ¿Que tenía el hijo de Luly Bossa?

“Mi Ángelo se me fue”, expresó Bossa en sus redes sociales. Estas palabras antecedieron un video en el implora ayuda a sus seguidores.

“Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda. ¡Necesito ayuda!”, dijo. “Por favor, oren por mí, porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias. Mucha oración por favor”.

La distrofia muscular de Duchenne (DMD), la enfermedad que sufría Angelo, es una forma grave de distrofia muscular que afecta sobre todo a los niños hombres, aunque en casos excepcionales puede incidir en mujeres. Esta condición es sinónimo de debilidad muscular y pérdida de masa muscular (atrofia) en los músculos del cuerpo y del corazón.

La Clínica Mayo informa en su portal que esta distrofia se manifiesta principalmente en los varones debido a la vinculación del gen mutado al cromosoma X, siendo transmitido por la madre. Se estima que alrededor de un tercio de los casos resulta de mutaciones espontáneas, lo que significa que puede presentarse en cualquier familia.

Considerada una enfermedad rara debido a su baja incidencia, con un caso por cada 3500 nacidos vivos, los síntomas de la distrofia muscular de Duchenne comienzan en la primera década de la vida. Estos se manifiestan con dificultades para realizar movimientos básicos como subir escaleras, correr o saltar.

Luly Bosa y su relación con Beto Pérez, el creador de Zumba

Debido a la divulgación del video íntimo, trascendió el nombre del otro protagonista: Beto Pérez, el colombiano que es famoso en Estados Unidos por haber creado la Zumba, un poderoso método para bailar y perder de peso.

Bossa, que no tiene un vínculo con él hace años, reveló lo siguiente: “Él me buscó anónimamente en 2014 a través de Michelle Gutty, la novia de Marcelo Cezán. Yo no sabía quien era ella, pero un día me llamaron del colegio de mi hijo, Ángelo, para decirme que la mamá de un alumno me quería ayudar. Esa mamá es la hermana de Michelle. Tuve un palpito en mi corazón, sospeché que la ayuda venía de Alberto, que me estaba enviando dinero para mis hijos, pero era una cantidad mínima”, dijo la actriz al medio de comunicación.