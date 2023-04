Murió integrante de ‘Sábados Felices’ que ‘Don Jediondo’ admitió extrañará mucho

Sábados Felices es el programa de humor más antiguo de la televisión colombiana y sin duda, cada una de las personas del elenco como ‘Don Jediondo’ han hecho que el programa siga encantando a todos los televidentes.

La gorda Fabiola, Polilla, Barbarita, el Mono Sánchez, Chester, María Auxilio Vélez y gran parte del elenco, se han embarcado en una emocionante aventura junto a Caracol cada año para alegrar las casas de los colombianos.

Sábados Felices: ¿Quién murió y por qué ‘Don Jediondo’ habló de él?

Cada personaje del elenco es indispensable para que la audiencia del programa siga allí pegada cada fin de semana, pues todos se han ganado el cariño de quienes los ven los sábados y domingos.

Hace unos minutos, Pedro González —conocido popularmente como ‘Don Jediondo’— dio a conocer el fallecimiento de uno de los integrantes del set de grabación del programa de humor, lamentando su partida.

Según contó el humorista, la persona hizo parte de algunas grabaciones y se ganó el corazón de muchos trabajadores y televidentes del show.

A través de su cuenta oficial de Instagram, ‘Don Jediondo’ se despidió de su amigo y colega, con quien compartió lindos momentos, publicando una foto en la que cada uno estaba vestido de su personaje.

“Con mucha tristeza les comunico que hoy falleció en Bogotá, Cruz María Betancur, quien participó con éxito en distintos sketch de Sábados Felices a sus familiares va mi sentida voz de condolencia”, escribió en el post.

Después escribió unas palabras de agradecimiento a su compañía y a su tiempo: “Gracias Cruz María por tu nobleza y por tantas risas. Nos harás mucha falta”.

Uno de los humoristas más queridos, Polilla, respondió al mensaje de despedida de Pedro señalando: “Dios lo tenga en su Gloria y paz en su tumba”.

Igualmente, más seguidores del también empresario publicaron mensajes de condolencias para sus compañeros y familia, pues es un momento duro para todos.

“Ay qué pesar, sí me acuerdo de él y era muy bueno”; “QEPD y mucha fuerza a su familia”; “Qué momento tan duro para todos ustedes, un abrazo”; “No me imagino cómo estarán sus familiares, qué pesar era muy bueno”; “No lo puedo creer, sí me acuerdo de él y hacía un papel muy bueno”; “Ay no, paz en su tumba, qué gran personaje era”, fueron algunos de los mensajes.