Murió la abuela de Falcao. Así fue su triste despedida: “Descansa en paz”

Denis Elvira King, la mamá de Radamel García, padre de Falcao, falleció el 17 de junio en la ciudad de Santa Marta, la tierra en la que nació el Tigre.

Así lo confirmó el ex jugador de River Plate, Porto, Monaco, Rayo Vallecano, entre otros equipos, en sus redes sociales. Familiares del entorno del jugador también confirmaron el hecho.

La noticia sorprendió a Falcao y a su familia, que están en vacaciones en Estados Unidos. El máximo goleador de la selección Colombia no ocultó su dolor, a la distancia compartió un último adiós a su querida abuela.

Falcao García despidió a su abuela en redes sociales. Fotografía por: redes sociales

En una emotiva publicación, el jugador subió una fotografía familiar junto a Doña Denis, acompañada del breve pero significativo mensaje: “Descansa en paz, abuela”.

Cabe destacar que el Tigre había visitado a su abuela en Santa Marta hace apenas unos días, aprovechando el final de la temporada 2023-2024 con el Rayo Vallecano y en medio de los rumores que lo vinculaban con un posible regreso a Millonarios FC.

Falcao y una entrevista en Cromos

A continuación, recordamos algunos fragmentos de una entrevista que concedió Falcao a revista Cromos en 2013, cuando era jugador de Mónaco.

¿Qué recuerda del primer partido de su vida?

En Venezuela, entre los cinco y los nueve años. Tengo imágenes muy fugaces. Era muy pequeño. Me acuerdo de que iba a jugar con los niños y lloraba avergonzado antes de un partido de mi padre. Gracias a él me animé a jugar con los niños.

¿Nunca las ganas de conseguir una novia le ganaron a las ganas de correr detrás de un balón de fútbol?

¿Te refieres a tener otros intereses, aparte del fútbol? Lo más divertido para mí era el fútbol, era a lo que me quería dedicar. Creo que fui diseñado para esto. Si no hubiera jugado al fútbol, no sé qué hubiera hecho con mi vida. Nunca encontré algo que me apasionara como el fútbol.

¿Cuál fue su primera gran responsabilidad, como hijo de familia?

Cuidar a mi hermana mayor. Cuando nació ella, quise ayudar a mi mamá en todo. Limpié, barrí, trapeé… La ayudé en cosas de la casa. Estábamos en Venezuela.

Su mamá nos contó que, como su papá viajaba tanto, usted asumió el papel de hombre de la casa.

No creo que fuera el hombre de la casa. En ese momento, pasábamos juntos mucho tiempo, y con mamá, además, hice una gran amistad.