Murió la mamá de uno de los protagonistas de ‘Oki Doki’: “Te amaré por siempre”

Oki Doki, más que un programa de televisión infantil fue un fenómeno cultural que marcó a toda una generación en Latinoamérica durante la década de los 90.

Con sus pegadizas canciones, coreografías contagiosas y un mensaje positivo de amistad y valores, Oki Doki conquistó los corazones de niños y adultos por igual.

Puedes leer: ¿Quién salió ayer del ‘Desafío’? Uno de los equipos se llevó una gran sorpresa

El programa, creado en Colombia, se convirtió en un éxito rotundo. Su popularidad se extendió a otros países de la región, donde también fue transmitido con gran acogida. Por ello, sus protagonistas aún son recordados con cariño por muchas personas.

Oki Doki fue uno de los programas más queridos por los colombianos. Fotografía por: Oki Doki

Recientemente, se conoció que uno de ellos se encuentra pasando por un momento difícil tras la pérdida de su madre. Se trata de Jorge Pérez, quien encarnó al conocido como ‘Tomillo’ en el famoso programa de televisión.

¿Qué le pasó al actor Jorge Pérez?

Jorge Pérez, conocido como ‘Tomillo’ por su entrañable personaje en la serie Oki Doki, se consolidó como un ícono de la televisión colombiana durante la década de los 90. Su talento y carisma conquistaron al público, convirtiéndolo en una figura emblemática para toda una generación.

Lee también: Estas son las celebridades que entrarían a ‘La casa de los famosos Colombia 2′

Más allá de dicho papel ha demostrado su versatilidad como actor a lo largo de su trayectoria profesional. Ha participado en diversas producciones de teatro, cine y televisión, dejando huella con su talento y profesionalismo.

De hecho, fue uno de los presentadores del programa infantil Bichos del canal RCN, demostrando su versatilidad y capacidad para conectar con el público infantil.

Ahora, se conoció que el pasado 15 de mayo, Jorge vivió uno de los momentos más difíciles de su vida con el fallecimiento de su madre. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, Pérez expresó su profundo dolor y el vacío que deja su partida en su corazón.

Puedes leer: Falleció reconocida periodista de ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión

Con palabras llenas de amor y agradecimiento, el actor reconoció la importancia que tuvo su madre en su vida, destacando su incondicional apoyo y el amor que siempre le brindó. Afirmó que su partida marca un antes y un después en su existencia, pues ella fue un pilar fundamental en su familia y un ejemplo a seguir.

“Hoy mueres en este mundo y naces en la eternidad, el dolor es ese amor que vivimos, no siento que me faltó nada por darte o por dar, no sé nada, solo sé que hoy mi vida cambia, no sé cuándo dejaré de llorarte o que me duela, solo sé que tú ya no sufres y no te duele, te amo mi mamita, te amaré por siempre, perdón, gracias”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.