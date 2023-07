Murió Tony Bennett a los 96 años, estas habrían sido las causas de su deceso

Tony Bennett era quizás la última voz que conectaba la nostalgia del pasado con el presente. Pensar en su elegancia y en su talento solo podían desencadenar amor por la música. No hay que ser bilingue para reconocer sus canciones.

El 21 de julio quedará como el día en que el mundo perdió a Tony Bennett. Sus familiares dieron la noticia triste. Tony Bennett, cuyo nombre real era Anthony Dominick Benedetto, murío a los 96 años por una enfermedad asociada al Alzheimer.

La publicista Sylvia Weiner le dijo a The Associated Press que el cantante falleció en Nueva York, aunque de momento se desconoce la causa. Lo que ya se sabía era que Bennett sufría de Alzheimer desde 2016 y varios especialistas están vinculando su partida a esta difícil enfermedad.

“La vida es un regalo, incluso con alzhéimer”, había dicho el estadounidense en 2019. Al principio siguió dando conciertos por consejo de su médico. Ni siquiera el olvido ni la depresión lo frenaron. Bennett tenía una vida saludable a pesar de la demencia que lo obligó a regular su desempeño en los escenarios.

Tony Bennett: así fue su ascenso a la fama

Anthony Dominick Benedetto nació el 3 de agosto de 1926 en Astoria, Queens, Nueva York. Las dificultades económicas marcaron su niñez. De familia inmigrante, su padre trabajó como barbero, mientras que su madre era costurera.

A pesar de las circunstancias económicas modestas, descubrió su pasión por el canto a los 10 años, cuando empezó a cantar en el coro de la iglesia local. A los 13 años, ya estaba actuando en clubes y fiestas.

Durante su adolescencia, fue influenciado por varios cantantes de jazz y pop de la época como Bing Crosby y Louis Armstrong. Su amor por la música lo llevó a perfeccionar su técnica vocal y a desarrollar su estilo único.

Aquí te compartimos las canciones que lo catapultaron a la fama durante su juventud.

1. Because of You: Esta fue una de las primeras canciones “virales” de Tony Bennett y alcanzó el número uno en las listas de éxitos en 1951.

2. Rags to Riches: Otro gran éxito lanzado en 1953, que también llegó a la cima.

3. Stranger in Paradise (1953): Fue incluida en el musical “Kismet”, fue otro hit inolvidable.

4. Sing You Sinners (1955): Otro tema popular de su repertorio en la década de 1950.

5. Just in Time (1956): famosa por haber figurado en la comedia musical Bells Are Ringing.