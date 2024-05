“Muy triste”, actriz de Betty la fea habló sobre Martha Isabel Bolaños en LCDLF

La Casa de los Famosos ha sometido a muchos de sus participantes a una dura prueba, pues el encierro, la convivencia y los momentos difíciles han puesto a prueba su estabilidad mental, emocional y física. Martha Isabel Bolaños, una de las actrices más destacadas del país, se ha convertido en una de las grandes protagonistas del reality y ha generado controversia debido a ciertas actitudes que ha tenido con otros compañeros.

Algunas discusiones que ha tenido la actriz que dio vida a ‘La Pupuchurra’ en Yo soy Betty la fea con integrantes del ‘Team Papilla’ como Karen Sevillano y La Segura, han hecho que los televidentes pongan sus ojos sobre ella. Estos enfrentamientos han llegado a discusiones muy acaloradas en el que no se guardan nada y han llegado a insultarse.

Exintegrante del Cuartel de las feas habla sobre Martha Isabel Bolaños

Precisamente estos complicados momentos han hecho que Martha Isabel Bolaños sea tendencia en las redes sociales. Algunos usuarios aprovecharon que una de sus excompañeras en la reconocida telenovela escrita por Fernando Gaitán, estaba respondiendo preguntas en sus redes sociales y aprovecharon para que diera a conocer su opinión sobre la situación que está viviendo la actriz en el reality.

Se trata de Marcela Posada, recordada por haber dado vida a Sandra ‘La jirafa’ en Yo soy Betty la fea, quien dio su opinión sobre lo que estaba sucediendo con ‘La Pupuchurra’ y aseguró que es “muy triste” ver a su compañera y amiga pasar por momentos tan complicados en el programa.

“Con Marthica nos conocemos hace muchos años, desde antes de ‘Betty’, la conozco muy bien. Es un ser humano que está en constante evolución, la quiero mucho, si bien no hablamos todos los días... estamos pendientes porque hicimos una relación bonita”, aseguró la actriz.

Posteriormente, mencionó que la tenía sorprendida algunas actitudes que ha tomado en la Casa de los Famosos debido a que Martha suele ser muy espiritual y ha pasado por momentos muchos más complicados en su vida.

Muy triste, muy triste, porque no es chévere ver a una compañera así. Llegar al punto, porque la he visto pasar por momentos bastante complicados en su vida y siempre la he visto muy fuerte, para que ella esté así es porque realmente la cosa es bastante compleja... hay cosas que nosotros no vemos. Y sí, claro, ella está en la lucha por ser mejor cada día, busca poder ser espiritual, pero allá le piden que sea un robot, es un ser humano que tiene emociones y me parece muy complejo. Es un humano y no un robot”, afirmó.