“Nada me gusta más que un pollo”: la revelación de Carolina Cruz en ‘Día a Día’

El programa matutino Día a Día de Caracol Televisión se transmite en Colombia desde hace décadas. Gracias a esto, los presentadores logran dejar una profunda huella en el corazón de los televidentes.

Entre las anteriores se encuentra Carolina Cruz, quien, en las últimas semanas, ha estado en la mira de la opinión pública, sobre todo, cuando se trata de su situación sentimental.

En esta ocasión, la vallecaucana volvió a ser tendencia luego de una inesperada confesión que hizo en Día a Día, un programa que comparte al lado de Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero y Jhovanoty.

La revelación de Carolina Cruz en ‘Día a Día’

Todo comenzó cuando Cruz le hizo un reclamo al chef Juan Diego Vanegas por no haberla “consentido” la semana que pasó con la gastronomía que mostraba y da a probar en la emisión. Después, con un tono jocoso, dijo que a ella lo que le gustaba era el pollo.

“Ya te perdoné, porque me tenías muy olvidada. Ayer te perdoné luego de ese chicharrón delicioso que me diste, y hoy te reperdoné. Nada me gusta más que un pollo”, dijo.

El comentario de la presentadora generó una serie de risas entre sus compañeros y después, los cibernautas no dudaron en ligar sus palabras al que sería su actual novio Jamil Farah, quien, sería un poco más joven que ella.

“Que viva el amor”, “se refería a su pareja”, “fue un comentario con doble sentido”, “el novio de Carolina es más joven que ella, por eso lo dice”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

¿Quién es Jamil Farah?

Para los que se preguntan quién es el hombre que hoy por hoy tienen enamorada a la presentadora de Día a Día, su nombre es Jamil Farah y es piloto.

Sin bien ninguno de los dos ha hablado abiertamente de su relación y se han resguardado en su privacidad, las imágenes que reveló la Revista Vea de ambos dándose un beso, emocionaron a varios seguidores de la presentadora, pues aseguran que se ve feliz y tranquila.

En entrevista con Eva Rey, la también empresaria había confesado que había alguien con quien se estaba conociendo y que esto la tenía contenta, por lo que esperaba que esta nueva oportunidad en el amor funcionara poco a poco.

Aunque ella no dio ningún nombre, esta no fue la única vez que se le vio con el piloto, pues en una ocasión anterior, también compartieron durante un concierto de Romeo Santos, que se realizó en el Movistar Arena.

De acuerdo con los internautas y el programa Lo Sé Todo, este sería el nuevo amor de Carolina pues al parecer los dos comparten este gusto por la música y los conciertos.