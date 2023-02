Natalia Paris reveló cuántas parejas ha tenido y más detalles de su vida

Natalia París es claramente una de las modelos más reconocidas en el país, ¿cómo olvidar cuando era la protagonista de los cuadernos hace casi veinte años atrás? Sin embargo, en los últimos años ha preferido buscar otros caminos, por ejemplo, luego de ser emprendedora, probó suerte en la industria musical como DJ y no le ha ido nada mal.

Asimismo, teniendo en cuenta la fama de la antioqueña, es notorio que tiene cierta influencia en redes sociales, tanto en Twitter, como en Instagram, pues más allá de sus comentarios, ella continúa siendo un símbolo de sensualidad y belleza.

Natalia París y sus parejas: ¿Cuántas ha tenido?

La vida amorosa de Natalia París siempre ha dado de qué hablar y se ha robado todas las miradas, pues sin duda ha sido una de las modelos más alabadas por su belleza.

Si bien se han conocido varias de sus parejas, no todos han logrado realmente enamorarla al punto de continuar con una relación sólida, sin embargo, con todos ha tenido una muy buena relación.

Natalia París Fotografía por: archivo Vea

Su relación con el actor Juan Alfonso Baptista, más conocido como ‘El Gato’, fue una de las más conocidas y sonadas pues llegaron a ser una pareja muy comentada por sus fanáticos y el mundo del espectáculo. Sin embargo, su romance terminó después de que se comentara una infidelidad del venezolano.

A solo un año de tener 50 años, la modelo continúa bellísima y en entrevista con Eva Rey decidió hablar sobre las parejas que han pasado por su vida.

En un adelanto de la entrevista que saldrá al aire el próximo domingo en su canal de YouTube, se escucha cuando la modelo afirma haber tenido unas relaciones duraderas.

Ante la pregunta de Eva de ¿Cuántas parejas has tenido tu en tu vida?”, la modelo aseguró que no han sido muchos como algunos creerían: “Muy poquitas, pero han sido parejas eternas”, respondió la paisa.

Por el momento, en el adelanto que se conoció de la entrevista se conoció que la paisa aseguró: “Siempre he sido de novios y relaciones muy largas. Obvio han sido más de los contados con dos manos, no han sido muchos pero tampoco, hay que vivir la vida”.

Más detalles de la vida de Natalia París

A finales del año pasado, la DJ fue tendencia debido a una pérdida cercana que tuvo y de la cual decidió hablar en sus redes sociales.

Estas fueron las palabras de la empresaria: “Ayer se murió mi gatico. El gordo… estamos de duelo. A veces el dolor toca drenarlo y permitirse llorar. Hoy se me olvida que soy positiva y que siempre le veo lo bueno a todo. ¿Qué de bueno tiene la muerte? Hoy no soy yo. La música es muy sanadora. No la triste, esa no. Voy a hacer una canción nueva para ti, mi gordito… que tenga notas alegres y que alegre a quien la escuche”.

Este mensaje fue puesto en un video en el que París aparece dándole la espalda a la cámara, suena música de fondo y ella toca mientras su rostro da hacia la ventana.

También, mientras meditaba y hacía ejercicio, la DJ agregó: “Gordito mío, gracias por todo el amor que me hiciste sentir. Que esta lluvia se lleve el dolor”.