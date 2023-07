¿Natalia Ramírez no será Marcela Valencia en ‘Betty la fea’? Esto reveló la actriz

Natalia Ramírez, la recordada actriz que interpretó Marcela Valencia en Yo Soy Betty, la fea parece que no estará en la segunda parte de la aclamada novela.

Hace pocos días se hizo público que esta exitosa novela colombiana, una de las favoritas de los televidentes de todos los tiempos, tendrá una segunda parte luego de más de 20 años de haber puesto al aire su último capítulo.

En su segunda parte, sus fans podrán ver qué ha pasado con la vida de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza y se hará un seguimiento a todos sus personajes graciosos y entrañables.

Sin embargo, en una reciente entrevista con el periodista Jose Esteban Mora, Natalia Ramírez, la actriz que interpretó a Marcela Valencia, la novia de Armando Mendoza que tenía una notoria rivalidad con Betty, manifestó dudas sobre si estaría apareciendo en la producción o no. El periodista comentó:

“Hoy anunciaron que viene una nueva temporada de Betty, por supuesto tienes que estar allí”, a lo que la actriz contestó con silencio, subiendo los hombros y con algo de dudas. El periodista entonces insistió: “No puedes contar mucho, pero la producción ya salió oficialmente a los diferentes medios de comunicación” y la actriz se limitó a decir: “Sí, Ana y Jorge”, como si se tratara de que solo Ana María Orjuela y Jorge Enrique Abello estuvieran asegurados en la producción.

Nuevamente el periodista le insistió, “¿Tú no has confirmado tu participación? en caso de que te llamaran tendrías algunas exigencias? “No, un lugar de trabajo digno, que siempre lo hemos tenido. Para mí Marcela Valencia es un personaje maravilloso, no quiero que nadie se olvide de ella. Me dicen Marcela y yo me volteo.”

No sabemos si es que la actriz aún está en negociaciones o no ha sido aún parte de la planeación de la producción, lo cierto es que cuando el periodista de Lo Se Todo le preguntó “¿Te gustaría hacer parte de la producción?”, la actriz contestó: “Me encantaría”.

Sus fans definitivamente cuentan con su presencia y aclaman que participe en esta siguiente temporada de la producción. No obstante, se sabe que algunos personajes como Julio César Herrera, que daba vida al mensajero, Freddy Contreras,no estarían en la serie que aparece en 2024.

Esta producción fue tan exitosa a y fue una de las que más impacto internacional, que cuenta con su propia adaptación en Alemania, Bélgica, Brasil, China, Ecuador, España, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Georgia, Grecia, India, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rusia, Serbia, Croacia, Tailandia, Turquía y Vietnam.

