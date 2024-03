Nataly Umaña bromeó con el anillo que le devolvió Alejandro Estrada: “Da rabia”

Nataly Umaña se ha convertido en una de las grandes protagonistas en la Casa de los Famosos Colombia 2024 debido al romance que está sosteniendo con el panameño Miguel Melfi. Alejandro Estrada, su esposo, no aguantó más la situación, entró a la casa, la confrontó, tomó la decisión de poner fin a su relación con ella y le devolvió el anillo de matrimonio.

“Has dicho que lo nuestro no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está bien, solo digo que no fue la forma. Lo que vengo a hacer hoy es retirar mis promesas, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado (...) Gracias por todo, sé feliz. Hasta siempre, hasta nunca”, le comentó mientras le devolvió la argolla de matrimonio.

Este momento fue, sin duda alguna, uno de los más tensos que se han vivido en el programa desde su comienzo hace un mes. Nataly Umaña no pudo contener el llanto por lo sucedido y se mostró muy afectada por la decisión de quien era, hasta ese momento, su esposo.

Nataly Umaña bromeó con el anillo que le regresó Alejandro Estrada

Luego de la visita de Alejandro Estrada a la Casa de los Famosos, los televidentes estaban a la expectativa de cómo iba a reaccionar Nataly Umaña. La actriz habló con algunos de sus compañeros y una de las situaciones que más sorprendió a los usuarios en las redes sociales fue que, sin haber pasado mucho tiempo, ya estaba haciendo algunas bromas sobre este asunto.

En una de las charlas que sostuvieron en la cocina, Umaña comentó que el anillo de matrimonio se fue al suelo porque lo tenía en el dedo pulgar y como era de Estrada, le quedaba grande.

Justo en ese momento Miguel Melfi iba pasando por el lugar, se percató que algo se había caído al suelo y fue él el que se encargó de levantarlo, y para su sorpresa, era el anillo de Alejandro Estrada. “Te lo juro yo decía cuáles son las probabilidades, le podría caer a Martha a cualquiera que venía ahí caminado”, comentó el panameño.

Esta situación generó muchas risas entre algunos de los presentes. El comediante, Culotauro, no dudó en mencionar entre risas: “Nataly Umaña se divorcia y se casa inmediatamente con el mismo anillo”.

Como era de esperar, muchos usuarios en las redes sociales se mostraron muy molestos por las bromas que estaban realizando y comentaron: “Lo más triste es que cuando le pase la vaina con Melfi, va a buscar a Alejandro”, “Me da mucha rabia verlos reír de esto”, entre muchos otros.