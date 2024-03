Nataly Umaña de ‘La casa de los famosos’: edad, esposo, novelas y más

Nataly Umaña es una de las actrices que más polémica ha generado en ‘La casa de los famosos’, pues sus sentimientos por Miguel Melfi, la han puesto en boca de sus compañeros y de los televidentes del programa.

Sin embargo, su reconocimiento no se reduce solo al actual escándalo que está enfrentando pues también ha tenido una larga carrera en televisión.

¿Cómo se llama el esposo de Nataly Umaña?

Nataly Umaña, nacida en Ibagué, es una actriz y modelo colombiana que ha cautivado al público con su talento y belleza. Con una carrera que abarca más de dos décadas, ha participado en diversas producciones televisivas, dejando huella en cada uno de sus personajes.

Su debut en la pantalla chica se dio en 2003 con la telenovela “Francisco el Matemático”, donde interpretó a Tatiana. Desde entonces, ha participado en una gran variedad de telenovelas, como “Oye Bonita”, “La Tormenta”, “Victoria”, “Corazón Valiente”, “El Clon” y “Las Juanas”, entre otras.

Se casó con el actor Alejandro Estrada desde hace 12 años, y antes de entrar a ‘La casa de los famosos’ la pareja disfrutaba de una relación estable y llena de amor, sin rumores de divorcio al rededor. Aunque no tienen hijos, ambos han expresado que su familia está muy bien conformada, pues su esposo, sí tiene un hijo por aparte llamado Tomás.

Tiene 38 años y aunque no es la mamá biológica de Tomás, en una entrevista dada al programa Bravísimo, admitió que cuando lo conoció quedó encantada: “Tomás me mató, él se fue ganando ese terreno con amor (...) En muchos aspectos que no es el aseo somos amigos ‘yo le digo Tomy cuéntame, hay muchas cosas que sé que no le quieres contar a tus papás, cuéntame todo que soy tu amiga’ pero en el tema del aseo sí soy la mamá o la madrastra”.

Más allá de su talento como actriz, Nataly Umaña también se destaca por su faceta como modelo. Ha sido imagen de importantes marcas y ha participado en diversos desfiles de moda. Su belleza natural y su carisma la han convertido en una de las figuras más influyentes del país.

Con una carrera en constante ascenso, Nataly Umaña se consolida como una de las actrices colombianas más talentosas y versátiles de su generación. Su profesionalismo, entrega y pasión por la actuación la convierten en un referente para las nuevas generaciones de artistas.