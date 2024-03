¿Nataly Umaña de ‘La casa de los famosos’ se divorcia?: “Eso me da paz”

Por estos días, Nataly Umaña ha estado en los titulares de los medios y en tendencia en redes sociales, debido al creciente romance entre ella y un participante de la casa, Melfi.

Para ambos, los acercamientos y el jueguito empezó como una broma y para generar contenido, pero lo que no pensaron es que se fuera a poner tan serio en pocos días, a tal punto que ella esté hablando de su relación en pasado.

La casa de los famosos: ¿Qué pasó con Nataly Umaña y Melfi?

Entre más días van pasando en ‘La casa de los famosos’, más cómoda y coqueta se le ve a Nataly con el panameño Miguel Melfi, con quien ha sentido una chispa que ahora ya no niega.

A la pareja se le ha visto tan unida, que sus mismos compañeros le han hecho comentarios a modo de broma sobre el cariño que han visto creciendo.

Sin embargo, para muchos algunas cosas se han pasado de la raya y su coqueteo ya superó la ficción hace mucho tiempo, motivo el cual ya se han escuchado comentarios sobre la fidelidad de la actriz y el respeto que no le muestra a su esposo, Alejandro Estrada.

A pesar de todo ello, la actriz parece estar muy tranquila y de hecho tal y como ella lo ha dicho, se está dejando llevar de lo que siente hacia Melfi, quien también le ha dejado claro su interés hacia Umaña.

Nataly Umaña no se había referido a su matrimonio directamente hasta ahora, pues en una reciente conversación privada que tuvo con el panameño, abrió su corazón.

“Con nadie he hablado este tema, excepto con la gente que sí me interesa hablarlo y he respondido lo que he podido responder, lo que he querido responder”, empezó diciendo.

Después, aseguró que claramente para ella “la prioridad aquí sigo siendo yo. Me encantó haberte conocido y haberme cagado de la risa. Me gustó Nataly que volví a encontrarme en este reality, a ser una niña, a reírme por estupideces, a no estar amargada y qué bonita y que bendecida fui el haber estado con un hombre que siempre me ha respetado hasta el final”.

“Pero sí necesitábamos como algo para tomar una decisión, infortunadamente ya el amor muchas veces no lo es todo, y lo hemos intentado mil veces con amor, y lo más lindo de nuestra relación de 12 años en serio, es que nunca había una persona de por medio”, dijo.

Después mostrándose un poco afectada destacó “tampoco le he puesto el cuerno, yo no me he acostado contigo; sí me dejé llevar con el tema del jueguito y de los besitos, pero fue eso”.

-“Nos hicieron llegar a este punto, tocó”, respondió Melfi

-“Eso es lo que me da paz y pues claro, no estoy afuera enfrentándome a semejante locura”, concluyó la actriz.