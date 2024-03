Nataly Umaña explota contra cantante que la involucra en romance: “Este quién es”

Nataly Umaña, la actriz colombiana conocida por su participación en telenovelas como El cartel y Los Reyes, se convirtió en una de las figuras más controversiales de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Su tormentosa relación con Miguel Melfi, iniciada dentro del reality mientras aún estaba casada con Alejandro Estrada, la catapultó al centro de la atención pública.

Su romance con Melfi dividió opiniones. Algunos la criticaron por su falta de fidelidad, mientras que otros aplaudieron su valentía para seguir su corazón. La pareja se consolidó como una de las favoritas del público, a pesar de las constantes peleas y altibajos.

Nataly Umaña y Miguel Melfi en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

Su salida del programa no estuvo exenta de drama. Tras una reñida votación, Nataly se despidió de Melfi con un emotivo beso, dejando abierta la posibilidad de continuar su relación fuera del show.

Las repercusiones de su paso por La casa de los famosos aún se hacen sentir. Umaña ha enfrentado críticas por su comportamiento, pero también ha recibido apoyo de quienes la consideran una mujer fuerte e independiente.

Su futuro incierto, marcado por la ruptura con Estrada y la posibilidad de un nuevo amor con Miguel, la mantiene en el ojo del huracán mediático. Además, su salida ha sido aprovechada para desmentir varias suposiciones que se hicieron sobre ella.

¿Qué pasó con Nataly Umaña?

La exparticipante del popular programa de RCN confesó en una entrevista en Buen día, Colombia que nunca tuvo un amorío Marcos Alexandro Di Nunzio, quien ya había afirmado tener una relación extramatrimonial con la actriz.

El artista publicó en sus redes sociales que, en el pasado, mientras Umaña estaba casada, tuvieron un encuentro romántico en Cartagena y Guatapé. Afirma que ella le dijo que era soltera en ese momento.

“Ella fue muy amable, cariñosa, pasional, es una muy buena mujer”, dijo Di Nunzio en una entrevista que concedió a Lo sé todo. A pesar de sus indicaciones, el cantante conocido como ‘Markiller’ confirmó que no tiene fotos con la actriz.

#ATENCION | Nataly Umaña Niega en Exclusiva para #BuenDíaColombia que No conoce y que nunca ha tenido una relación con Marcos Alexandro Di Nunzio. #LoSéTodoColombia de #Canal1 fue quien alborotó el Avispero, que hará Nataly al respecto? #LaCasaDeLosFamosos #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/dkKiV0pKcu — Rafael Arias (@Rafarias97) March 26, 2024

Nataly, durante su participación en el matutino de RCN, dejó atónitos a los presentadores y a toda la audiencia al confesar que no tiene idea de quién es la persona a la que se hace referencia. De hecho, dijo furiosa: “Este man quién es, obvio no, no tengo ni idea quién es y obviamente se está aprovechando”.

“Así no es, y si sí te reto a que muestres imágenes, fotos, lo que tengas porque ni tenía idea que tu existías [...]. No tenía idea que existía., no, no, no, por ahí no es y a costa mía no debe ser así”, añadió.