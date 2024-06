¿Nataly Umaña extraña a Alejandro Estrada? Esta fue la confesión que hizo en redes

Nataly Umaña es uno de los nombres que más se ha escuchado en los últimos meses en redes sociales, teniendo en cuenta todas las polémicas que han girado en torno a esta actriz. La ibaguereña fue una de las concursantes más controversiales de La casa de los famosos, no solo por su personalidad, sino por el amorío que protagonizó con Miguel Melfi y que le costó su matrimonio con el también actor Alejandro Estrada.

Fue tal el escándalo que causó la relación entre Umaña y el cantante panameño, que Estrada no tuvo más remedio que ingresar a la casa y decirle en la cara a su ahora exesposa que le daba vía libre para hacer lo que quisiera. Él decidió dar un paso al costado y finalizar su matrimonio.

¿Nataly Umaña siente ‘tusa’ por Alejandro Estrada?

Ahora bien, aunque Alejandro Estrada parece ya haber olvidado a Nataly Umaña, lo cierto es que la actriz aún estarían sintiendo algo por él. Eso fue lo que mostró en una reciente historia que subió a su cuenta de Instagram, en la que aparece, según sus seguidores, en la casa que compartían juntos.

Después de su corto regreso a La casa de los famosos (solo estuvo una semana), Umaña decidió que era momento de recoger la decoración de Navidad; una tarea que tenía pendiente desde enero. Sin embargo, la situación no fue fácil para ella, de hecho, decidió compartirla con sus fans acompañada de la canción ‘Confieso’ de Kany García:

“Confieso que me haces tanta falta para decirme: ‘todo va a estar bien’, para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café”, es un fragmento de la nostálgica canción.

Aunque Umaña no mencionó un nombre en específico, para los usuarios en redes sociales es claro que toda la escena tiene un nombre: Alejandro Estrada.

¿Qué dice Nataly Umaña de una futura relación amorosa?

En una reciente entrevista con ‘Buen Día Colombia’, el matutino de RCN, Nataly Umaña decidió tocar el tema sentimental, asegurando que por el momento se encuentra feliz, disfrutando de su soltería y de cumplir sueños en Miami. Además, en una declaración madura, indicó que por el momento no es muy sabio mantener una relación, ya que no sería sano, tanto para ella como para su pareja.

“Creo que cualquier persona que se acerque en este momento, no sería sano, no sería sensato porque podría herir. Muy pocas veces esas relaciones que se separan tienen éxito como amigos. Yo creo que es irresponsable tener algo con alguien en este momento, porque no es justo con esa otra persona”, afirmó.

Sin embargo, sus recientes historias muestran un pensamiento diferente. ¿Será que Umaña tratará de revivir su relación con Estrada? Solo el tiempo lo dirá.