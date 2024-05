Nataly Umaña habló sobre su vida amorosa: ¿espera a Miguel Melfi?

La casa de los famosos está en su recta final, pero es innegable el impacto que este programa ha dejado en la farándula colombiana, con historias de amor y odio como la que protagonizó la actriz Nataly Umaña.

La ibaguereña estuvo en el ojo del huracán debido al amorío que tuvo con el cantante panameño, Miguel Melfi; de hecho, esta relación derivó en un divorcio para Umaña, luego de que su exesposo Alejandro Estrada ingresó al reality para hablar sobre el tema y anunciar en público que decidía dejarle el camino libre a la actriz.

Tras lo ocurrido, no pasó mucho tiempo para que Nataly fuera eliminada de La casa de los famosos; sin embargo, su nombre no ha salido de los corazones y mentes de sus seguidores acérrimos. Muchos de ellos se preguntan qué será de su carrera ahora y, sobre todo, de su vida amorosa.

¿Qué ha sido de Nataly Umaña tras su salida de La casa de los famosos?

Para comenzar, es importante recordar que, tras salir de la casa, Nataly Umaña decidió viajar a México para continuar con sus trabajos actorales en una importante productora de televisión en ese país.

Luego de esto, se vio sorprendida cuando sus propios seguidores colocaron su imagen en el Times Square en Nueva York, así como en una de las zonas más importantes de Ciudad de Panamá.

“Estoy muy feliz porque mis ‘fans’ pusieron mi cara en el Time Square de Nueva York y en una pantalla gigante en Panamá, que es muy transitada y yo mejor no puedo estar. Estoy tranquila y protegiéndome y cada vez volviéndome fuerte”, dijo Umaña en conversación con ‘Buen día, Colombia’.

¿Nataly Umaña está en una relación?

Durante la misma entrevista con el matutino de RCN, Nataly Umaña decidió tocar el tema sentimental, asegurando que por el momento se encuentra feliz, disfrutando de su soltería y de cumplir sueños en Miami. Además, en una declaración madura, indicó que por el momento no es muy sabio mantener una relación, ya que no sería sano, tanto para ella como para su pareja.

“Creo que cualquier persona que se acerque en este momento, no sería sano, no sería sensato porque podría herir. Muy pocas veces esas relaciones que se separan tienen éxito como amigos. Yo creo que es irresponsable tener algo con alguien en este momento, porque no es justo con esa otra persona”, afirmó.

Por último, dijo que otro tema que la llena de honra es poder ayudar a mujeres que se han acercado a ella por consejo para poder terminar sus propias relaciones tóxicas.

“Me dicen que soy una mujer que afronta la vida, que entienden lo que he pasado y que despierto en ellas sentimientos positivos simplemente por ser yo misma. Solo puedo responderles con un sincero ‘gracias’, es realmente hermoso”, finalizó Umaña.