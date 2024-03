¿Terminaron? Esta es la curiosa petición que Nataly Umaña le hizo a Miguel Melfi

Nataly Umaña, de La casa de los famosos, ha sido tendencia durante casi una semana debido a la polémica relación que ha sostenido al interior del reality con el cantante panameño, Miguel Melfi.

El amorío entre ambos participantes no solo ha generado escozor y morbo entre la audiencia, sino que, al parecer, también le habría costado el matrimonio a Umaña.

La actriz, recordada por su paso en la exitosa telenovela ‘Los Reyes’, actualmente está casada con su colega, Alejandro Estrada. Sin embargo, al enterarse de lo que sucedía, el actor decidió ingresar a la casa para mostrar su punto de vista sobre la situación y, según lo que se pudo entender, dar fin a su matrimonio con Nataly.

¿Nataly Umaña y Miguel Melfi seguirán juntos?

Después de todo lo ocurrido en la emisión del 10 de marzo, la nueva pareja siguió como si nada hubiera pasado, mostrando su romance frente a sus compañeros de reality.

Por supuesto, aunque esta postura causó un poco de intriga y asombro entre los participantes, al final entendieron que no era una situación que debiera afectarlos, por lo que tomaron la decisión de no intervenir ni decir nada al respecto.

No obstante, fue la misma Umaña quien notó el ambiente tenso que se apoderó de La casa de los famosos, por lo que le pidió a Melfi que trataran de disimular un poco más el romance; no ser tan amorosos, al menos no en frente de sus compañeros.

El mensaje fue bien tomado por parte de Miguel, quien en medio de las risas recordó que no es la primera vez que Nataly le hace esta petición, y que es precisamente ella la que casi nunca la cumple.

La actriz también estalló en risas y reconoció lo complejo que es tomar distancia, y más cuando se está encerrada.

Así se despidió la hermana de Nataly Umaña de Alejandro Estrada

Nataly Umaña ha recibido numerosas críticas en las redes sociales debido a lo sucedido con Alejandro Estrada y por su relación amorosa con su compañero, Miguel Melfi.

Aunque algunos podrían especular que esta situación podría ser un montaje o estar arreglada, todo indica que la ruptura entre los actores es genuina, según lo expresado por un familiar de la actriz.

Diana Lucía Umaña, hermana de la actriz que se encuentra participando en la Casa de los Famosos, se refirió a la decisión de que era su cuñado y con una emotiva publicación en las redes sociales decidió despedirse de él.

La cuñada de Alejandro Estrada agradeció en sus redes sociales por lo que hizo con Nataly Fotografía por: Redes sociales

“Alejito, te amamos. Gracias por tantos años de tu amor, dedicación y entrega para con mi hermanita”, comentó la mujer, que acompañó el mensaje con una fotografía en la que aparece junto a Estrada.

Por otra parte, Nataly Umaña se refirió a las palabras que le mencionó Alejandro Estrada en su visita a la Casa de los Famosos y comentó: “No era justo seguir intentándolo, ambos merecemos ser felices”.