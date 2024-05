“Es inaceptable”, Nataly Umaña responde a las críticas que le han hecho en LCDLF

Nataly Umaña no aguantó más y se refirió a las críticas y los comentarios irrespetuosos que han hecho en su contra en los últimos días en La Casa de los Famosos, programa en el que participó hasta hace algunas semanas. La actriz emitió un comunicado en el que rechazó rotundamente los insultos y palabras que han utilizado para referirse a ella. Muchos de sus seguidores la respaldaron masivamente.

La actriz tolimense ha sido objeto de críticas en las redes sociales debido al romance que mantuvo en La Casa de los Famosos con el cantante panameño Miguel Melfi. Esto provocó la separación con Alejandro Estrada, con quien estuvo casada durante 12 años, siendo esta una de las grandes polémicas en el programa.

Esta fue la contundente respuesta de Nataly Umaña

Lo que más molestó a Nataly Umaña fueron los comentarios que realizó Wendy Guevara, la influencer mexicana que fue invitada al programa que, tras conocer todo lo que sucedió entre ella y Miguel Melfi. La creadora de contenido mencionó:

“Estuvo increíble, pero qué mala onda y siento que mi comadre (Nataly Umaña) ¿para qué lloraba?, imagínate estar llorando, pero con la ‘riata’ del otro adentro, ‘ay no me dejes, no’ (risas). No es por justificarla a ella ni a Melfi, pero yo creo el chico en realidad se dejó llevar por la situación, él se ve que es más joven y se ve un poquito más inmaduro (...) te olvidas de las cámaras y que dices ‘no va a pasar nada, no se ve’ y te dejas llevar, pero la verdad sí se vio bien pu@$%”, mencionó Guevara.

JAJAJAJJAJA Wendy es todo lo que está biennnn. Después de ver a la pedida de divorcio en vivo dice “para que lloraba? Imagínate estar llorando pero con la riata del otro adentro” AJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJA #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/YEs5S6Wmhf — Noeh 🟦🟨 / 🍊 (@badgyalnoeh) May 3, 2024

Nataly Umaña se sintió muy molesta por estos comentarios “irrespetuosos” y en el comunicado que publicó en sus redes sociales, dirigido a RCN Televisión y a Vix, expresó su “profunda preocupación y decepción”. Manifestó que comprende que puede estar expuesta a críticas y opiniones, pero rechazó el lenguaje que se utilizó para referirse a ella.

“El empleo de la palabra “puta” para describirme no solo ataca mi integridad como persona, sino que también perpetúa una cultura de desprecio hacia las mujeres y contribuye a la normalización del lenguaje misógino (...) Más allá de mi posición pública, quiero recordarles que soy una mujer vulnerable que merece ser tratada con dignidad y respeto. Estos comentarios no solo me afectan a nivel personal, sino que también envían un mensaje dañino a todas las mujeres y niñas que consumen su contenido”, afirmó.

Nataly Umaña emite comunicado ante el comentario llamadola "Puta" en el programa de vix #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCo #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/l4sKk9Vor7 — Realista tv (@realistarating) May 4, 2024

Finalmente, la actriz resaltó que espera que esa carta sea recibida con la “seriedad y consideración que merece” y pidió una disculpa pública “así como hicieron el comentario en vivo”.