¿Nataly Umaña ya le había sido infiel a Alejandro Estrada? Famoso lo reveló todo

Nataly Umaña es tendencia este lunes, luego de que su esposo Alejandro Estrada, ingresara a ´La casa de los famosos’ en la noche del 10 de marzo, y decidiera ponerle un aparente fin a su relación.

Visiblemente afectados, al encuentro entre la actriz y Alejandro Estrada en pleno programa en vivo, ha generado cientos de reacciones, entre ellas una que nadie esperaba.

¿Qué le dijo Alejandro a Nataly Umaña?

Como muchos esperaban, Estrada entró a ver Nataly Umaña al programa ‘La casa de los famosos’. Allí, le dijo varias palabras a su esposa que le dejaron lágrimas en los ojos y además, una zozobra de si firmarán el divorcio al salir del encierro.

“Te he visto todas las noches, he visto todo el reality [...], pero sobre todo me tomo por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se podía hablar”, añadió.

Después continuó diciendo: “Siempre en toda relación lo importante es la honestidad [...], si tú y yo hubiéramos hablado a tiempo abiertamente, no tendríamos que estar soportando tanto dolor”.

Una vez se hizo viral este reencuentro, se conoció que al parecer la actriz ya le había sido infiel a Alejandro mucho antes de haber conocido a Miguel Melfi y haber entrado al programa de RCN.

Se trata del reggaetonero Marcos Di Nunzio, quien publicó en sus historias un tipo de ‘felicitación, al esposo de Umaña, por haber dejado su relación con la colombiana, pues según él, ella no fue del todo fiel durante esos 12 años de matrimonio.

“Te demoraste años parcero, pero mejor tarde que nunca, no fuiste el único en caer en esas mentiras de esa mujer”, escribió y después continuó publicando una serie de historias en las que asegura que ella ya había tenido una relación con él, a pesar de estar casada.

Fotografía por: Captura de pantalla

Luego dijo “si yo también vi como luchaste en Guatapé o en Cholón, no pongan más historias de ella, que les cuento todo”.

Después, dijo que algunos familiares de la colombiana lo estaban cancelando en redes luego de contar que ella había sostenido una relación corta con él “y yo qué culpa tengo de que la familia de Nataly Umaña me tira la mala, pero cuando hay fiestas, lujos, bote, todas se parchan y allí nadie se molesta”.

De momento, Marcos dejó todo como un rumor más grande en el ambiente, ya que según lo que dijo es que las veces en las que la actriz le habría sido infiel a Estrada fue en Cartagena y en Medellín, sin embargo, de momento, todo quedó en graves especulaciones.