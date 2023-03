“Neymar me quitó a mi novia”: Maluma habló sobre su ex Natalia Barulich

Maluma es uno de los cantantes colombianos más conocidos en el mundo. Sus canciones han logrado llegar a los oídos de una gran cantidad de personas, convirtiéndolo en un ícono de la música urbana y un artista de índole internacional.

Gracias a su reconocimiento y fama, los fanáticos del paisa no solo se interesan por los logros de su vida profesional, también, les gusta indagar en las cuestiones privadas del artista, sobre todo, cuando se trata de a quien entrega su corazón.

El también conocido como el ‘Pretty boy’ ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres y una de ellas fue la modelo estadounidense Natalia Barulich, con quien sostuvo una relación por varios años y con la que se vio envuelto en una serie de suposiciones cuando se conoció sobre su ruptura.

Maluma habló de lo sucedido entre Natalia Barulich y Neymar

Maluma y Natalia se conocieron durante las grabaciones del video Felices los cuatro (2018) que interpretó el colombiano. La expareja conectó casi de inmediato y construyeron una relación que terminó en silencio en octubre de 2019.

Al poco de terminar con el paisa, a la modelo se le vio involucrada románticamente con el futbolista brasileño Neymar, por lo que se lanzaron una serie de especulaciones alrededor del tema en las que se culpaba al deportista de quitarle la novia al artista.

Sin embargo, recientemente Maluma decidió aclarar lo que pasó en un diálogo con Alofoke Radio Show. Allí, el cantante fue interrogado sobre la polémica y sobre su reacción a lo que había sucedido.

El medio preguntó de forma directa si era verdad que el brasileño le había quitado la novia, a lo que Maluma contestó entre risas y a forma de broma que sí. Después, aclaró que nada de eso era cierto pues él ya había terminado con la modelo cuando se involucró con Neymar.

“Sí, Neymar me quitó mi novia”, dijo, a lo que añadió con una sonrisa: “No, mentiras. Yo terminé con ella, terminé con Natalia y luego vi que ellos estaban por ahí juntos, pero eso no me lastimó el ego ni nada de eso”, puntualizó el artista.

Uno de los entrevistadores le preguntó al cantante de música urbana cómo se había sentido al respecto y él contestó que no le importaba pues su vínculo sentimental con ella ya había acabado.

“¿Terminaste con Natalia y a los cuántos minutos estaba con Neymar?”, le preguntaron. A ello contestó:

“Demás que a los 30 segundos, no sé, cabrón...No tengo ni idea, ni me importa. Yo siempre digo, cuando uno termina con una mujer, papi en el momento que le da su último beso o abrazo, hasta ahí llega todo, ya no es tu mujer, y chao, nos fuimos”, afirmó.

Cabe recordar que actualmente Maluma se encuentra en una relación con Susana Gómez, una arquitecta de profesión que intenta mantenerse alejada de las cámaras y a la que, en más de una ocasión, el cantante le ha demostrado su amor.

Por ejemplo, en abril de 2022 le dedicó una canción delante de miles de personas en el Atanasio Girardot de Medellín.