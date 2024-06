“Ni Paola Jara se atrevió a tanto”, burlas a J Balvin por su pollo cocinado

J Balvin es uno de los artistas colombianos que más suele estar activo en sus redes sociales y en muchas ocasiones comparte con sus fanáticos momentos muy personales. Recientemente, el intérprete de Mi gente, Ginza, X, Qué calor, La canción, Te lo dije, entre muchas otras, quiso mostrar una de las recetas que estaba preparando; sin embargo, lo que no esperaba era la reacción de los usuarios de internet, quienes se burlaron y lo compararon con una artista que vivió una situación similar.

También puedes leer: El ardiente momento que recordó Carolina Cruz junto a su novio Jamil Farah

El artista paisa está trabajando arduamente en sus nuevos proyectos musicales y recientemente lanzó la canción Polvo de tu vida junto a Chencho Corleone, exintegrante del dúo Plan B. Así mismo se encuentra realizando una gira mundial en el que ha destacado por los shows que ha realizado en varios países de Europa.

Comparan a J Balvin con Paola Jara por su plato

J Balvin utilizó sus redes sociales para aclarar que él también cocina y compartió en una historia de Instagram un pollo que estaba preparando. No obstante, este momento no pasó desapercibido por muchos de sus seguidores que no dudaron en guardar el clip y compartirlo en internet, ya que recordaron lo que le sucedió a otra cantante colombiana unos años atrás.

Esto te puede interesar: Iván Duque y su noviazgo con una participante de MasterChef Celebrity Colombia 2024

En 2020, cuando el mundo estaba enfrentando una pandemia que llevó a una cuarentena estricta, la cantante de música popular, Paola Jara, vio una buena oportunidad para compartir con sus seguidores un pollo sudado que preparó para su pareja, el también cantante, Jessi Uribe. Sin embargo, su preparación se viralizó y las burlas no pararon.

El cantante paisa comentó: “mucha gente no sabe que yo me cocino, se ven así medio, medio, pero es unos muslitos de pollo, pa un pollo como este”

Ahora fue el turno para J Balvin, que sin pensarlo, también tuvo una oleada de burlas y comentarios en las redes sociales: ¿Paola Balvin eres tú?, yo le enseño cuando quiera parcero jajaja”; “Paola jara 1 - J Balvin 0000″; “Paola Jara 2.0″; Tantas recetas e hizo la de Paola Jara”; “Pollo a la Paola Jara”, entre muchos otros.