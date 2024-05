Conciertos en Colombia, los más difíciles según Nicky Jam por culpa de los palcos

Nicky Jam es uno de los grandes representantes del género urbano a nivel mundial y aunque en la actualidad es muy ampliamente conocido en diferentes países, hace algunos años pasó por momentos muy duros que lo llevaron a realizar un reinicio en su carrera en Colombia, lugar que según él mismo ha dicho, le dio una “segunda oportunidad”.

También puedes leer: Nicky Jam se retira de la música y así se despidió: ¿Se dedicará a la actuación?

Entre los años 2008 y 2009, Nicky Jam pasaba por momentos muy complicados, tanto en su vida personal, como en su carrera musical, y una presentación en Medellín, le dio una nueva perspectiva para poder consolidarse de nuevo como uno de los grandes exponentes del género. Fue por esta razón que dejó toda su vida en Puerto Rico para empezar de nuevo en la capital antioqueña, siendo esta una de las mejores decisiones en su vida.

Nicky Jam llegó a Colombia como una de las “leyendas del reguetón” y rápidamente se consolidó entre los más escuchados con grandes éxitos musicales como Voy a beber, El perdón, Hasta el amanecer, El amante, Travesuras y X. El estadounidense, criado en Puerto Rico, ha manifestado que se siente muy colombiano y, por eso, se siente en casa cada vez que vuelve al país.

Nicky Jam revela por qué es tan difícil hacer conciertos en Colombia

En una charla que sostuvo con Mario Vi en su canal oficial de YouTube, Nicky Jam habló de varios aspectos de su vida y entre los muchos temas que tocó, también mencionó que el lugar más difícil para realizar conciertos en todo el mundo, es Colombia.

Puedes leer: Explosiva respuesta de Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam, acusada de brujería

“Los conciertos de Colombia son los más difíciles. Te voy a explicar por qué, porque los primeros tienen palco, el promotor pone palcos y estos son donde están los ricos y la masa que de verdad canta las canciones están en las gradas y tú no sientes al público porque los que están al frente no hacen nada”, aseguró Nicky Jam.

El reguertonero explicó que en muchas ocasiones los promotores suelen realizar conciertos en los que se comparten con artistas de otros géneros como vallenato o música popular y muchas de las personas que se encuentran en los palcos quieren escucharlos a ellos. “La gente que quiere reguetón, está atrás y tú no lo sientes a ellos”.

Que opinan ustedes de lo que dice Nicky Jam sobre los conciertos en Colombia ? 🇨🇴 🏟️ pic.twitter.com/VGgN0LPdzE — Migue :) (@Miguel_G_1_1) May 16, 2024

“La mayoría de los conciertos en Colombia, los trabajan con palcos y a mí me encanta estar ahí con la gente, me gusta cantar y poder saludar a la gente y compartir con ellos. Pero eso es lo que hacen los promotores allá y mis respetos, que me sigan contratando, porque eso es comida para mi familia”, afirmó.