Nicky Jam se retira de la música y así se despidió: ¿Se dedicará a la actuación?

El cantante Nicky Jam es uno de los que más fanáticos tiene en América Latina. Gracias a los éxitos que produjo en Colombia y fuera de ella, logró recuperar el reconocimiento que años atrás había ganado al lado de Daddy Yankee.

Este es uno de los motivos por los que su vida se volvió pública por segunda vez. Con más de 42 millones de seguidores, el cantante ha compartido con todos ellos los momentos más especiales en su vida.

Nicky Jam y su retiro de la música

El cantante es un conquistador innato y en Colombia su música no solo llegó a varios puntos del país, sino que además, se volvió un grande entre los artistas que salieron de Medellín.

Con éxitos como ‘Voy a beber’; ‘Suele suceder’ con Piso 21, ‘El amante’, y más su carrera empezó en ascenso, hasta llegar a sacar canciones que hoy en día siguen sonando como ‘Cásate conmigo’ con Silvestre Dangond, ‘69′ con Feid o ‘Calor’ con Beéle.

Todas ellas lo han llevado a pisar grandes escenarios al rededor del mundo y sin lugar a dudas, a renacer -como él mismo lo ha dicho- en su género.

Nicky Jam sorprendió a todos sus seguidores con este anuncio. Aquí te contamos las razones de su inesperado retiro. Fotografía por: Getty Images

Sin embargo, este 18 de octubre se conoció que el puertorriqueño decidió retirarse de la música y de lo que alguna vez fue un sueño.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Nicky Jam, fue muy claro en que ya se acercaba su retiro pero no sin antes darle a su carrera, el gran cierre que esta merece, pues son más de 30 años dedicado a este oficio.

“Mi gente, pronto me retiro. Pero este es mi legado: motivación y superación... muy pronto nos vemos en mi última gira global y en mi último álbum. Los Amo”, señaló el cantante.

En su publicación, no solo destacaron estas palabras, sino también varias imágenes en las que se aprecian otros momentos de su vida artística y personal.

Con imágenes de conciertos, ensayos, su aparición en Rápidos y Furiosos, la recepción de varios premios. Así como también de su fuerte lucha contra las drogas, las enfermedades mentales que superó y del tiempo que estuvo recluido en prisión.

“Las vidas pasadas nunca me detienen. El amor perdido es más dulce cuando finalmente se encuentra. Tengo la sensación más extraña, esta no es nuestra primera vez. Las vidas pasadas no se interponen entre nosotros. Algunas veces, los soñadores finalmente despiertan. No me despiertes. No estoy soñando”, fueron las letras que acompañaron el video.

Cabe destacar que el puertorriqueño estuvo ausente de la industria entre 2004 y 2009 y su reaparición fue hacia 2010, cuando Colombia se convirtió en su casa musical.

Por el momento, no aclaró cuál será el rumbo que tomará, sin embargo, algunos seguidores presumen que podría irse por la actuación, pues su participación en Rápidos y Furiosos y su relación con varios actores es muy positiva, por lo que su perfil, podría aplicar para algún papel.