Niñera de Shakira, confesó si ella filtró infidelidad de Piqué: “Todo fue un caos”

Shakira es la estrella de este 2023, pues sin duda, su ruptura con Gerard Piqué, solo le trajo más trabajo, más premios y mucha más prensa de la que hacía mucho no se veía.

Te puede interesar: Miguel Varoni “expuso” a Catherine Siachoque y mostró cómo se ve sin maquillaje

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Su dolor, su tristeza y su poder, decidió ponerlo en cada una de las canciones que publicó en su álbum y eso, la volvió a catapultar a las listas de música y a las tendencias globales.

Entre todos los éxitos que publicó, la canción ‘El jefe’ junto a Fuerza Régida, dio mucho de qué hablar, pues mencionó a su niñera Lili Melgar, dando a entender que la familia de Piqué fue injusta con ella, a tal punto de no pagarle la indemnización.

¿Qué dijo Lili Melgar sobre Shakira y la infidelidad de Piqué?

Este 21 de noviembre, se conoció una confesión de Lili Melgar sobre si ella estuvo relacionada en cómo Shakira se enteró de la infidelidad de su expareja.

Ahora que la colombiana tuvo que regresar a Barcelona para aclarar su situación judicial, la cual resultó en una aceptación de fraude fiscal y el pago de una multa de 7.5 millones de euros, la niñera de la colombiana fue cuestionada por Europa Press a la entrada de la casa que la expareja compartía en Barcelona.

A su salida de la casa, una periodista fue directa con ella y la cuestionó sobre el momento en el que Shakira se enteró de toda la verdad sobre su relación con Piqué.

La niñera de Shakira, Lili Melgar, sorprendió con su respuesta sobre la infidelidad de Piqué y habló si aún trabaja con la artista. Fotografía por: Capturas de pantalla

Lilly Melgar negó tajantemente un tema que se venía rumorando sobre ella en todos los medios. “¿Es cierto que fuiste tú quien le abriste los ojos a Shakira, que le dijiste lo que pasaba entre Gerard y Clara Chía?”, le preguntó la reportera, a lo que ella contestó muy tajantemente que “no”.

Sin mencionar más palabra, la periodista la cuestionó sobre si aún seguía trabajando con Shakira, pero esta vez en Estados Unidos, a lo que ella respondió que sí y que de hecho estaba contenta.

Cuando fue cuestionada sobre si era cierto que “los Piqué te despidieron y por eso ahora trabajas con Shakira?”, le preguntaron después, ella decidió que guardó silencio y simplemente dio las gracias.

Una vez se conoció esto, los usuarios de las redes sociales no dudaron en comentar el tema y asegurar que igual ella no podía hablar mayor cosa, ya que podría meterse en líos judiciales con la familia del exjugador.

“Pobre Lili de verdad no puede decir nada”; “El esposo dijo hace rato que todo fue un caos para ella y que la metieron en cosas que no pasaron”; “Aquí en España ella seguro sí conoció de las infidelidades de Piqué, pero no puede decir nada porque fijo la demanda”; “Yo de ella me quedaba callada trabajando con Shakira, porque igual ahí tiene asegurado su sueldo”, fueron algunas reacciones.