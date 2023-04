“No es un momento romántico”, Margarita Rosa recuerda su boda con Carlos Vives

Margarita Rosa de Francisco ha estado más mencionada de lo normal en los últimos días, esto se debe a que regresó a su país natal con un propósito muy especial, promocionar su nuevo libro, titulado ‘Margarita Va Sola’, en el cual hace una recopilación de diversos textos personales, anécdotas, historias de vida, entre otras cosas.

En su visita a Colombia, la actriz ha dado varias entrevistas, por ejemplo, una de ellas fue a ‘Lo Sé Todo’, donde evidentemente habló de este texto, pero también tocó detalles de su vida personal, especialmente su pasado.

Margarita Rosa de Francisco recordó su relación con Carlos VIves

Resulta que la reportera del programa de Canal 1 le pregunta a la caleña si en su nuevo libro habla de Carlos Vives, su primer esposo, un matrimonio que solamente duró tres años. Ante la duda, esto fue lo que ella contestó:

“Hay un momento, que fue cuando nos casamos, donde hablo de lo que a mí realmente me pasaba ese día, el día que nos casamos, no es propiamente un momento romántico. Claro que ahí está Carlos presente, lo quiero, lo amo, ojalá que sí esté oyendo que lo sepa”.

En el mismo espacio, la comunicadora le recuerda a Margarita Rosa de Francisco el video viral en el que aparece Carlos Vives cantando la canción de Gaviota de ‘Café con Aroma de Mujer’, un momento muy tierno para quienes recuerdan su relación y la telenovela.

A esto, la exreina de belleza declara que él le envió este video, mientras recogía alguna clase de fruto, de hecho, quien lo grabó al parecer fue su esposa, Claudia Elena Vásquez. “Me pareció un gesto muy bello, luego lo publicó él el video”, expresó la vallecaucana.

¿Por qué terminaron Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives?

Son diversas las declaraciones que ambos actores han dado sobre el motivo por el que decidieron dar fin a su relación, por ejemplo, el año pasado, el samario expresó que fue culpa de ella: “Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer, así es la vida”.

Mientras que, por el lado de la también presentadora, ella dijo que no era un tema de amor o querer, más bien ella empezó a sentir cierta envidia a su entonces pareja, que estaba teniendo una gran acogida, especialmente al probar suerte en la industria musical. Luego de Francisco intentó volver con él, pero no se logró nada.