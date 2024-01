“No hay Ken sin Barbie”, Ryan Gosling indignado con las nominaciones a los Óscar

Este martes 23 de enero se presentaron las nominaciones a los premios Óscar, y Ryan Gosling no quedó nada contento con las decisiones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y es que varias películas y personalidades quedaron por fuera, como es el caso de Natalie Portman con ‘May December’ o la falta de directoras en la categoría de ‘Mejor Dirección’.

Resulta que el canadiense quedó nominado en la categoría de ‘Mejor Actor de Reparto’, pero él no quedó muy satisfecho con esto, “No hay Ken sin Barbie”, empieza diciendo un comunicado oficial compartido por su equipo, haciendo referencia a que su compañera de set, Margot Robbie, no quedó nominada.

En sus declaraciones también expresó su frustración con que no haya sido nominada Greta Gerwig por su labor como directora de ‘Barbie’. “Me siento extremadamente honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Y nunca pensé que estaría diciendo esto, pero también estoy increíblemente honrado y orgulloso de que sea por retratar a un muñeco de plástico llamado Ken”, empieza diciendo Ryan Gosling.

Las fuertes palabras de Ryan Gosling a los Óscar

Luego deja claro su inconformidad por el poco reconocimiento a sus compañeras: “Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas responsables de esta película que han hecho historia y que ha sido aclamada en todo el mundo. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, agallas e ingenio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto”.

Para concluir, Gosling dejó claro que está muy orgulloso y feliz con la nominación de su compañera, America Ferrera, en la categoría ‘Mejor Actriz de Reparto’, siendo esta la primera vez que logra una nominación a los Óscar.

América Ferrera también reaccionó a las nominaciones

Precisamente, Ferrera también mostró su descontento con la Academia, “Greta ha hecho casi todo lo que un director podría hacer para merecerlo. Crear este mundo y tomar algo que no tenía valor inherente para la mayoría de la gente y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista”.

Sobre Robbie, la actriz estadounidense agregó: “lo que ha logrado como actriz es realmente increíble. Lo fácil que lo hace todo...Aporta mucho corazón, humor, profundidad, alegría y diversión al personaje. Ella es una maestra”.