“No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen”, Gerard Piqué a Shakira

Piqué, ex de Shakira ha concedido una entrevista al País de España en el que ha revelado varios temas entre ellos los de su expareja y la situación con sus hijos, Milan y Sasha.

Así se refirió Piqué de Shakira

Casi diez meses después de que se hiciera oficial su ruptura con la cantante Shakira, el exfutbolista ha comentado cómo está su situación hoy en día.

“Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, comentó el dueño de la empresa Kosmo, quien se refirió que su imagen ha cambiado recientemente por cuenta de su separación y argumenta que sigue haciendo “lo que quiere” casi siempre a la hora de ser “fiel a sí mismo”.

Preguntado por cómo le ha afectado su mediática separación, el exdefensa del Barcelona se limitó a señalar lo que ha dicho en otras entrevistas: “Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”, insiste.

Por otro lado, Gerard comentó: “El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta (dinero) en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo”.

Sobre el asunto de sus hijos (Milan y Sasha), Piqué comentó: “se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”.

Piqué también se refirió a su expareja y los dardos que le ha enviado por medio de sus canciones. “Obviamente he escuchado la canción (“BZRP Music Session #53)”. Gerard Piqué también le contestó de manera contundente al País cuando fue interrogado por Shakira, “No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”.

Fue en junio del año pasado cuando tras 12 años de relación, Piqué y Shakira con dos hijos en común, anunciaron su separación a través de un comunicado que dio la vuelta al mundo.

