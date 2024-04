¡No perdonan a nadie! Inmovilizan carro de Karol G en Bogotá y lo mandan a patios

Cada vez falta menos para que Karol G se presente en Bogotá y sus fanáticos cuentan las horas para su espectáculo en el estadio El Campín. Sin embargo, recientemente ocurrió un incidente que llamó la atención de muchas personas y se viralizó rápidamente en las redes sociales: un carro de la paisa fue inmovilizado por agentes de tránsito en la capital colombiana.

La Bichota está tomando la capital y no es broma. A solo un día de su primer concierto en la ciudad, es común ver numerosas vallas publicitarias, letreros, mensajes e incluso comerciales de la cantante de 33 años por toda Bogotá. Esto también incluye algunos vehículos publicitarios que circulan por diferentes calles y muchos de estos hacen alusión a su gira: Mañana será bonito.

En redes sociales, los usuarios no pierden la oportunidad de comentar sobre cualquier acontecimiento, y un hecho particular que ocurrió en uno de los sitios más emblemáticos de Bogotá llamó la atención de los seguidores de la paisa, quienes no dudaron en compartirlo en las plataformas.

Se le llevaron el makinon de la Merch Oficial de Karol G a los patios, al parecer se encontraba mal estacionada pic.twitter.com/LC1udpeE0G — Migue :) (@Miguel_G_1_1) April 4, 2024

Inmovilizan ‘Makinón’ de La Bichota en Bogotá

Una camioneta publicitaria que estaba pintada de rosado y tenía varias imágenes del Mañana será bonito fue inmovilizada por varios agentes de tránsito de la capital. En los videos se puede ver este vehículo siendo llevado en grúa rumbo a los patios.

Al parecer, los organizadores del evento pidieron que varios de estos vehículos transitaran por diferentes zonas de Bogotá. En muchos de estos se podían adquirir algunos artículos del concierto y prendas alusivas a Karol G.

Este curioso hecho ocurrió en un costado de la icónica Plaza de Lourdes, ubicada en la Calle 63 con Carrera 13. Allí se encontraba uno de los vehículos de Karol G estacionado sobre la acera cuando fue sorprendido por algunos agentes de tránsito. Según algunas versiones de personas presentes en el lugar, el conductor fue abordado por los oficiales, quienes le solicitaron todos los documentos del ‘Makinón’.

El carro se parqueó en contravia.

Es que creyeron que porque era Karol G podían pasarse la norma por la faja y no. Bogotá es de todos y aquí se debe respetar la autoridad. — Jacobo (@jacojaram) April 4, 2024

Aunque no hay una versión oficial de lo sucedido, hay quienes comentan que al parecer el auto fue inmovilizado porque estaba mal parqueado y algunos de sus papeles no estaban al día. Por esta razón, los agentes de tránsito no dudaron en inmovilizar el vehículo y llamar a la grúa para poder trasladarlo a los patios.

Sin embargo, otro detalle curioso que se pudo apreciar en el momento es que cuando la grúa se marcha con el ‘Makinón’, lo hace en contravía, algo que causó mucha gracia entre los usuarios en las redes sociales.