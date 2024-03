No solo son Nataly Umaña y Alejandro Estrada: parejas que han terminado en 2024

El 2024 ha estado marcado por una serie de sorprendentes separaciones, como la de Nataly Umaña (de La casa de los famosos) y su esposo Alejandro Estrada, que han dejado a los seguidores de la farándula boquiabiertos.

Desde estrellas del cine hasta cantantes de renombre, estas rupturas han generado un gran revuelo en los medios.

Te puede interesar: LCDLF: Sandra estalla contra Isabella por su decisión de quedarse con Juan David

¿Qué famosos se han separado en 2024?

Jason Momoa y Lisa Bonet

La primera en captar la atención fue la pareja formada por Jason Momoa, el carismático protagonista de Aquaman, y la talentosa actriz Lisa Bonet. Después de 17 años juntos, cuatro de ellos como esposos, Lisa solicitó el divorcio el pasado 9 de enero, dejando a Momoa sorprendido y viviendo en una casa rodante. Aunque el actor aseguró que se trata de una elección de comodidad para viajar, los rumores no se han hecho esperar.

Lowe León y Liceth Córdoba

Otra ruptura que dio que hablar fue la del artista Lowe León, expareja de Andrea Valdiri, y la abogada Liceth Córdoba. A pesar de afirmar que la decisión se tomó en buenos términos y sin problemas de maltrato familiar, los seguidores especulan sobre los motivos detrás de esta separación tan inesperada.

Peso Pluma y Nicky Nicole

Y no podemos olvidar la sorpresiva ruptura entre el cantante Peso Pluma y la talentosa Nicki Nicole. La aparición de fotos del artista tomado de la mano con una modelo en redes sociales fue la gota que derramó el vaso en esta relación.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, fue el mensaje que colocó Nicole al enterarse de la infidelidad de su novio.

«El respeto es parte necesaria del amor.

Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida.



Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy.



Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me… pic.twitter.com/PpGsJuyWfq — Insight (@TheInsightLat) February 13, 2024

Nataly Umaña y Alejandro Estrada

Finalmente, la noticia más reciente ha sido la infidelidad de Nataly Umaña a Alejandro Estrada en La casa de los famosos con el panameño Melfi. Además, se descubrió que Nataly ya había sido infiel anteriormente con el cantante Marcos Di Nunzio, quien contó lo vivido con Umaña en declaraciones al programa Lo Sé Todo.

“Cuando la vi a ella, no sabía quién era. Intercambiamos miradas, me acerqué, me presenté, nos conocimos. En la primera cita, me dijo que estaba soltera. Ella fue super amable, cariñosa, pasional, lástima todas esas mentiras, porque sí es una buena mujer”, dijo Nunzio.

Lee en Cromos: Nataly Umaña confesó dónde está viviendo, tras su ruptura con Alejandro Estrada

Estas separaciones han demostrado que incluso las parejas más famosas no están exentas de los desafíos del amor. Los seguidores siguen atentos a cualquier nueva revelación en este emocionante capítulo del mundo del entretenimiento.