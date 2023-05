Noticias Caracol: Ella es la nueva presentadora del canal ¿A quién reemplazó?

Noticias Caracol es uno de los informativos más vistos en todo el país, pues si bien los temas que trata se pueden encontrar en otro lado, sus periodistas se han vuelto un foco de cariño y atención entre los televidentes.

Cada que llega un periodista nuevo al equipo, hay nervios y expectativa sobre cómo será recibido y este fin de semana, el canal probó con una integrante que al parecer superó las expectativas.

Noticias Caracol: La nueva presentadora que hizo su debut en el canal

El informativo ha ido rotando a sus diferentes presentadores, tanto regionales como los principales del canal, por lo que todos han logrado retarse y sobresalir día a día.

Al equipo se unió este fin de semana una vallecaucana, quien ya tiene experiencia en televisión y en la sección que le encargaron.

Se trata de Marcela Monsalve, quien hará parte de la sección deportiva Caracol Sports y aseguró sentirse muy cómoda y orgullosa de su nueva casa.

“Señoras y señores debuté. No soy la mejor. No soy la única. Lo que tengo muy claro es que cada día trabajo para construir mi mejor versión”, fue el mensaje que publicó la joven en su Instagram.

Adicional a ello, publicó una fotografía con el logo del canal detrás, en la que dijo que destacó que llegar a Noticias Caracol era una meta que se tenía trazada y que con esfuerzo, disciplina y claridad en sus decisiones, lo logró.

“Toda mi vida me he dedicado a cumplir objetivos paso a paso, tomándome cada momento con mucha responsabilidad y colocando a Dios y la disciplina en primer lugar, eso me ha llevado a soñar en grande y hoy uno de esos sueños es una realidad”, destacó.

Marcela Monsalve, llegó desde el canal regional Telepacífico en donde hacía parte del programa ‘Zona Mixta’. Allí fue donde más forjó su gusto por los deportes y por estar frente a una cámara contando las noticias más relevantes de esta sección.

Mide 1´77 por lo que en los comentarios, algunos llegaron a pensar que era una modelo. No obstante, y aunque su estatura se lo permita, sí es hermana de Laura Monsalve, una joven que se dedica a modelar, teniendo mucho éxito en esta carrera.

Por el momento, no se conoce si entró a reemplazar a algún periodista del equipo de Caracol Sports. Lo que sí es cierto, es que su experiencia y disposición fueron aplaudidos por los televidentes, quienes se lo hicieron saber en sus redes sociales.

“Me gusta como presentas, muy fresca”; “Parece modelo, se me hace conocida”; “Es preciosa y su debut muy bien hecho”; “Me encantó, se nota su seguridad ante la cámara”; “Te lo mereces, muy bien”; “Me encanta que Caracol le de la oportunidad a periodistas regionales”; “Aplausos para ella, compaginó muy bien con la sección y con el look del noticiero”, fueron algunos comentarios.

