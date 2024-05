Periodista de Noticias Caracol demandó a su exesposo por alimentos: “dolió mucho”

María Lucía Fernández es una de las caras más conocidas del periodismo colombiano, debido a su gran trayectoria como periodista y presentadora en Noticias Caracol y otros programas de ese canal.

Sin embargo, aparte de su profesión, ‘Malú’, como le dicen cariñosamente sus amigos y seguidores, sigue siendo una persona como cualquier otra, con problemas y situaciones difíciles que afrontar en su vida privada.

Así fue el divorcio de María Lucía Fernández

Ejemplo de esto fue lo que reveló en ‘Geniales y mayores que yo’, un podcast de Caracol Radio, en el que tuvo una confrontante charla con la también periodista, Vanessa de la Torre, sobre momentos que han marcado su vida como mujer.

Uno de ellos fue el divorcio por el que tuvo que pasar años atrás. Aunque esta situación de por sí ya es dura, lo es mucho más cuando, como en el caso de María Lucía, se tenía un bebé de solo un mes de nacido.

“Un bebé de brazos, de teta todavía, y tomé la decisión de separarme, porque no estaba funcionando el matrimonio y porque evitamos y evité llegar a otras dimensiones como de depresión o de odio o inclusive de maltrato, no físico, pero sí maltrato verbal o emocional, entonces antes de llegar a esta etapa, algo que se veía venir, era mejor tomar la decisión”, dijo ‘Malú’ en la conversación con De la Torre.

¿Por qué María Lucía Fernández denunció a su exesposo?

Sin embargo, junto con la separación llegó una etapa de mucha carga laboral y emocional, ya que, según contó, ella tuvo que asumir sola los gastos de sus hijos debido a que su expareja decidió no responder por ellos.

“Esta sociedad está armada y está montada de una manera en que si tú estás casada y tienes un lazo, pues el señor o el papá asume lo que le corresponde y la señora asume también lo que le corresponde, pero cuando estas figuras paternas se ausentan, se ausentan también de otras obligaciones y de otros deberes que son económicos”, dijo.

Fue así como confesó que, “por dignidad”, decidió entablar un proceso legal en contra del padre de sus hijos. “Hice un proceso, no porque me faltara económicamente, sino por dignidad y porque este ejercicio lo tienen que hacer las mujeres en Colombia. Si el papá no responde económicamente, lo que debe hacer por los hijos, aquí hay unos espacios y unas denuncias penales por inasistencia familiar”.

Por último, explicó que, aunque esta situación le trajo mucho dolor, tanto a ella como a sus hijos, reconoció que fue necesario para marcar un precedente y hacer que la ley obligase al padre irresponsable a cumplir con su deber.

“Eso fue ya hace años luz. Mis hijos no viven conmigo, pero es un ejercicio que uno tiene que hacer, porque la ley en ese sentido tiene que funcionar. Si no quiere pagar, porque no quiere, que es dolo, la ley y el sistema judicial obliga a los hombres y a algunas mujeres a que tienen que responder emocionalmente y económicamente por sus hijos”, concluyó.