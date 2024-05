Novia de Julián Trujillo habló sobre Martha Isabel Bolaños: ¿está celosa?

La casa de los famosos Colombia ha mantenido en vilo a los televidentes con sus sorpresivos giros, y uno de los más recientes involucra a los actores Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños.

Todo comenzó con un inesperado acercamiento entre ambos en uno de los baños de la casa, presenciado por Natalia Segura, conocida como La Segura, antes de su salida del reality.

¿Hay una relación entre Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños en La casa de los famosos?

Durante una de las reuniones del equipo ‘Papillentes’, La Segura dramatizó la ituación que había observado entre Trujillo y Bolaños. Después de que Martha saliera victoriosa de una prueba, expresó su alegría a Julián con un abrazo por la espalda y un discreto beso en su hombro izquierdo, lo que generó especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

Posteriormente, Trujillo, al ganar una prueba de liderazgo, invitó a Bolaños a compartir la habitación del líder, y durante los episodios de exilio, Martha manifestó su deseo de dormir junto a Julián, desencadenando tensiones entre los diferentes famosos.

La situación no pasó desapercibida para los demás participantes, especialmente para La Segura y Karen Sevillano, quienes expresaron su desaprobación hacia el comportamiento de Bolaños, considerando que afectaba a la pareja de Trujillo, Susana Rojas.

¿Qué dijo Susana Rojas sobre esta situación en La casa de los famosos?

En medio de la tensión y los rumores, Susana Rojas ha salido en defensa de su pareja, rechazando los comentarios malintencionados y buscando mantener la integridad de su relación ante la mirada pública.

“Yo sé quién es él, yo sé quién soy yo, yo sé la relación que tenemos y yo lo estoy viendo todo. Yo lo estoy viendo todo, todo el tiempo, ¿entonces? ¡Nada qué hacer! ¡Nada qué hacer!”, declaró Rojas en una transmisión.

@SusanaRojas peinando a los Haterllentes desocupados 🫶🏻✨👽



Te amamos reina 👸🏻 Sabemos que confías en Julián y sabes la clase de hombre que es 😍✨👽#LacasadelosfamososCol pic.twitter.com/14EvBrSUXp — PATICA no de porro 🚬 (@Pate_cera) May 20, 2024

Asimismo, envió una pulla a los seguidores de La Segura y Sevillano que se unieron a su Live en Instagram para ofender a Trujillo y sembrar más cizaña a la situación: “Pues si yo estoy desocupada un domingo a las 11 y media de la noche, no me voy a metiendo a un en vivo de una persona que es la pareja de alguien a quien yo no apoyo en un reality, solamente para venir a tirar a, o sea”, dijo.