Novio de ‘Beba’, del ‘Desafío’, apareció para defenderla con mensaje contundente

El Desafío XX, el reality show de Caracol Televisión, regresa con una edición llena de adrenalina y nuevos desafíos que pondrán a prueba la fuerza física y mental de los participantes.

En esta temporada, nuevos concursantes, divididos en 4 equipos, se enfrentarán a pruebas extremas en diferentes escenarios. Los participantes deberán superar sus límites para llegar a la final y convertirse en el ganador de esta temporada.

Puedes leer: El Desafío: Estos son los nuevos participantes que llegaron al reality ¿Famosos?

Solo se han presentado 4 capítulos del programa y una de las concursantes ya se ha vuelto polémica. Se trata de Valerie de la Cruz Millán, más conocida como ‘Beba’. Debido a la polémica que ha causado, muchos quieren saber más de ella. Por ello, acá te presentamos a su novio.

Durante el estreno del ‘Desafío 20 años’ de Caracol Televisión, la participante del equipo Omega se desmayó durante la segunda prueba. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

¿Quién es el novio de ‘Beba’ del ‘Desafío XX’?

‘Beba’ se ha convertido en el centro de atención del ‘Desafío’, no por sus habilidades físicas, sino por su personalidad explosiva y comentarios incendiarios.

Su actitud ha generado un ambiente hostil en el programa, dividiendo a los participantes y al público en dos bandos: los que la apoyan por su autenticidad y los que la critican por su falta de empatía.

Lee también: Exigen la salida de una de las participantes de ‘El Desafío XX’: “La insoportable”

Las críticas hacia ‘Beba’ no la han dejado sola. Lo que causó que su novio, Andrés Gómez, saliera en su defensa a través de Instagram, dejando claro su apoyo incondicional.

“Cómo van todos aquí, reflexionando un poquito sobre situaciones que están pasando en la actualidad. Para los que no saben, mi novia está en el Desafío y la amo con todo mi corazón; es una de las cosas más lindas que tengo, después de Dios”, comenzó diciendo en una historia de Instagram.

“Me he dado cuenta de que la gente tiene mucho odio, implantado por una sociedad, por una televisión que muchas veces no es real y que hace que las personas se comporten como ellos quieren, y caen como en la trampa de eso”, añadió.

“Yo he aprendido en la vida que, si a mí no me piden una opinión sobre algo, simplemente no digo nada y que no me creo el juez que está viendo qué hace mal la otra persona para criticarlo. Entonces, les dejo eso por ahí: mucha paz, mucho amor de Dios y que Él reine en su corazón para que les dé, quizás, un poquito más de luz en las opiniones”, finalizó.

Puedes leer: Tatiana de los Ríos: el insólito suceso que la llevó de vuelta al Desafío.

Cabe resaltar que Andrés no solo es el novio de ‘Beba’, la desafiante que ha generado controversia, sino también un apasionado por el ejercicio, la comida saludable y los buenos hábitos.

Aunque no comparte muchos detalles de su vida personal en redes sociales, sí se destaca su trabajo como trader y creador de contenido sobre este tema.