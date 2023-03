Novio de Carmen Villalobos responde si están esperando bebé

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg velozmente se convirtieron en la pareja del momento. Luego de que ella terminó con su esposo, Sebastián Caicedo, ella estuvo un poco alejada de los reflectores, pero ahora está de regreso y más feliz que nunca, pues encontró el amor y no teme a gritarlo a los cuatro vientos.

Son muchas las preguntas y curiosidades que tienen los seguidores de la actriz, de hecho, hace poco empezó un rumor que ella está embarazada de su primer bebé. Todo esto empezó con unas fotos que publicó en su Instagram, desde un reconocido restaurante de Bogotá, a la pareja se le ve posando debajo de un corazón, pero lo que más llamó la atención es que el deportista puso una de sus manos sobre el vientre de su novia.

A raíz de estas imágenes los internautas empezaron a pensar que la barranquillera está esperando a su primogénito, además la posición de ella también parecía delatarla. Villalobos no prestó mucha atención, pero su nuevo novio si se atrevió a hablar del tema.

La respuesta de Frederik Oldenburg a rumores de embarazo

Resulta que la actriz y presentadora, Adamari López le preguntó por la fotografía en cuestión y el venezolano decidió ponerle fin al chisme.

“Esa mano que tenías ahí no sé si le estaba cubriendo la pancita, si había comido mucho ¿o qué pasa ahí?”, indagó la puertorriqueña en el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, donde también trabaja él.

A esta pregunta, Oldenburg respondió: “Lo que pasa es que la mano iba un poquito más allá y me agarraron en ese momento ahí, no vayan a pensar otra cosa”, dejando claro que no están embarazados.

¿Carmen Villalobos regresa a Sin Senos sí hay Paraíso?

Los fanáticos de la celebridad han estado esperando que ella regresa a una nueva temporada de este seriado de Telemundo, de hecho, cuando hace poco cambió de look, oscureció más su cabello al estilo de su personaje Catalina Santana, se avivaron las posibilidades de la continuación.

Ya se sabe que habrá una nueva entrega, todavía no se conocen muchos detalles al respecto, solo que será protagonizada por Catherine Siachoque y Fabián Ríos, entonces es desconocido el futuro de Villalobos.

Ante las constantes preguntas, a través de su cuenta de Instagram, la colombiana respondió: “Ya sé que ustedes quieren otra temporada y de hecho la anunciaron. Pero aunque ustedes no lo crean no sé absolutamente nada de eso. Se los prometo”.