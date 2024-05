Novio de Carolina Cruz fue captado con hermana de Paulina Vega: ¿en dónde?

Carolina Cruz es una de las presentadoras más populares de Colombia. Actualmente, se le puede ver todas las mañanas a través de Día a Día junto a sus compañeros Carolina Soto, Carlos Calero, Iván Lalinde y Catalina Gómez.

Además, la popularidad de Carolina ha crecido después que su separación con el actor Lincoln Palomeque se conociera y se confirmara que ahora le ha dado una nueva oportunidad al amor al entablar una relación con el piloto Jamil Farah.

Es precisamente al nuevo novio de la presentadora al que se le vio acompañado por la hermosa hermana de la exmiss universo, Paulina Vega. ¿Qué estaban haciendo? Acá te contamos.

Novio de Carolina Cruz con hermana de Paulina Vega

En el último tiempo, Cruz ha dedicado su atención a sus diversos proyectos, especialmente a la Fundación Salvador de Sueños. De hecho, recientemente, anunció que está vendiendo ropa y accesorios para recaudar fondos para esta iniciativa.

Tras superar esa etapa difícil, Carolina retomó su vida social asistiendo a eventos con amigos. En uno de ellos, conoció a Jamil gracias a una mirada cruzada. Él se ha convertido en su pilar fundamental y confidente, brindándole apoyo en los diferentes desafíos que enfrenta.

Ambos, conscientes de sus ocupadas agendas (él como piloto y ella como presentadora, empresaria y modelo), se esfuerzan por encontrar tiempo de calidad para disfrutar como pareja.

Aunque comparten su afición por el ejercicio, no suelen practicarlo juntos debido a sus distintos proyectos. No obstante, recientemente el piloto y actual pareja de Carolina Cruz fue visto en buena compañía, específicamente con Valeria Vega Dieppa, hermana de la ex Miss Universo Paulina Vega, quien se ha distinguido como entrenadora física.

Valeria compartió la imagen en su cuenta de Instagram en la que se le ve con Farah: “Hoy entreno con Jamil Farah”, mostrando que él ahora se concentra en su bienestar físico y mental. Mientras tanto, el piloto y Carolina continúan demostrando su amor y lo sólido que es su noviazgo.