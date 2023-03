¿Nueva burla a Clara Chía? Shakira lanza otro vainazo en su cuenta de Instagram

Aunque han pasado meses desde que Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué se separaron, aún continúa la polémica en torno a su relación a causa de una serie de dardos que ha lanzado la colombiana en medio de su duelo.

En las últimas entregas musicales de la barranquillera ha quedado ha demostrado lo que para ella significó la ruptura y lo que siente tras ver al padre de sus dos hijos marcharse con su nueva novia: Clara Chía.

“Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”, fue una de las frases que más polémica causó la cantante con su Music Session # 53 junto al productor argentino Bizarrap. Allí, no olvidó también mencionar a su expareja y dejar claro que no llorará sobre la leche derramada.

Ahora, Shakira ha vuelto a ser tendencia en redes sociales con su última publicación de Instagram, en la que, sin dudar, lanza un mensaje a la pareja actual de Gerard Piqué.

Shakira lanza nuevo dardo contra Clara Chía

En el más reciente post de la artista se le puede ver con la mitad de su rostro sombreado y la otra mitad iluminado, lo que genera un efecto claroscuro. Sin embargo, la cantante jugó con la palabra y escribió: “Chiaroscuro”.

Lo anterior, ha sido interpretado como una alusión evidente a Clara Chía, con quien, al parecer, el exjugador del Barcelona F.C. le habría sido infiel a la colombiana.

Cabe resaltar que la palabra “Chiaroscuro” en realidad si existe en el vocablo italiano y que traduce literalmente claroscuro.

A pesar de ello, los fanáticos de la colombiana no dudaron en reaccionar a la publicación, por lo que ya cuenta con más de 2 millones de ‘me gusta’ y más de 30 mil comentarios entre los que están:

“Ella viene con todo nuevamente”, “Estás obsesionada pérdida muchacha”, “Vive tu vida, y deja a los demás vivirla en paz”, “Como sigas por ahí, vas a convertir a Clara en víctima”, “Esta obsesión ya aburre”, y “Yo fuera Clara Chía te demandó por pronunciar mi nombre”.

Así mismo, la gente continuó: “Mi teoría es que Shaki está rindiendo homenaje a clara”, “Tiene todo el derecho de mostrar lo que ella quiera”, “Yo te aplaudo de pie”, “Acá todos sabemos que no dijo con doble intención” y “La loba no está pa’ novatos”.

¿Shakira terminó a golpes con la mamá de Piqué?

Al parecer, la exsuegra de la barranquillera habría permitido que Clara Chía tuviera encuentros con el exfutbolista en una de las casas de la familia, según reveló la periodista Laura Fa en su pódcast Mamarazzis.

Esto se habría asociado a unas fotografías que circularon en redes sociales, en las que se podía ver a la médico catalana muy sonriente compartiendo en una playa de España, con su hijo, Clara Chía y el padre de Piqué.

Este incidente es lo que habría provocado los golpes entre ambas mujeres. Según la fuente anónima que citó la periodista, la exsuegra de la cantante le habría propinado un fuerte puñetazo en la cara a Shakira.

Aunque el futbolista estaba presente, no hizo nada para calmar la situación y tampoco habría reaccionado ante la golpiza de su madre a la barranquillera.