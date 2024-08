Caterine Ibargüen llegó a los Olímpicos y asombró con sólido mensaje ¿Para quién fue?

Tener a Caterine Ibargüen en los Olímpicos siempre ha sido de gran orgullo para los colombianos y para ella misma, pues es una figura destacada en el atletismo colombiano y mundial.

Su trayectoria deportiva le han dado para obtener medallas en diversas categorías. Su mayor logro ha sido en el triple salto, disciplina en la que logró obtener una medalla de oro en los olímpicos y con la que también ha alcanzado títulos mundiales.

¿Qué le pasó a Caterine Ibargüen?

Sin duda, su influencia trasciende las fronteras deportivas, convirtiéndola en un ícono nacional. Ibargüen ha sido reconocida por su contribución al deporte colombiano y ha recibido numerosos premios y honores.

Su legado en el atletismo es indiscutible y su nombre quedará grabado en la historia del deporte colombiano, a tal punto que en su presencia en los Juegos Olímpicos 2024 fue exaltada por los deportistas que la vieron allí.

Si bien este año, la deportista no llegó a competir, sí dejó claro que estaba allí presente para apoyar a los colombianos que estaban en competencia, en especial a las chicas de la Selección Colombia, quienes llegaron a cuartos de final.

A través de sus redes sociales, Caterine Ibargüen publicó un sentido video, en el que aprovechó para dejar un mensaje hablando de lo que significa para ella estar allí y ver a otros deportistas colombianos competir por una medalla.

“Hola, la verdad es que he venido muchas veces aquí pero siempre venía por competir, y hoy vengo para apoyar a mi Selección Colombia, y es impresionante lo que sentí al entrar al estadio de atletismo y lo que siento al estar frente a esta torre”, empezó diciendo mientras mostraba la Torre Eiffel con el logo de los Juegos Olímpicos.

Después agregó: “Por eso yo pido que no critiquen a ninguno de los deportistas porque nosotros nos dedicamos 100 % a esto y hasta se nos olvida vivir estas maravillas [refiriéndose a la Torre Eiffel y lo imponente que se ve] o sea, y yo que he venido tantas veces, hoy me siento como ‘wow, que cosa tan impresionante’”, destacó.

Finalmente, cerró su mensaje agradeciéndole a la vida y a Dios por su profesión y lo que ha logrado gracias a ella: “Wow, gracias Dios por hacerme atleta”.

Actualmente, Caterine Ibargüen está retirada pero continúa siendo una figura relevante en el mundo del atletismo, aunque se ha retirado de las competencias profesionales.

Su experiencia y conocimiento son valiosos para el desarrollo del deporte en Colombia y sigue siendo una fuente de inspiración para muchos atletas que como ella, esperan conseguir una medalla de oro.