¿Quién es la esposa de Omar Murillo, el último eliminado de La Casa de los Famosos

Omar Murillo, también conocido como Bola 8, fue el más reciente eliminado de la Casa de los Famosos. El actor, humorista, cantante y modelo, no logró obtener los suficientes votos para poder mantenerse en la competencia, por lo que tuvo que despedirse de la casa en la que vivió durante las últimas semanas.

“Agradecido, siempre lo dije, estando afuera o aquí, a las personas de fe, todo será para bien. Estoy muy contento, agradecido con esta oportunidad, y ya, llegó el momento, así lo quiso Dios”, aseguró Omar Murillo tras su salida. El actor, pese a su eliminación, se mostró entusiasmado por volver a ver a su esposa y familia.

¿Quién es la esposa de Omar Murillo?

Koral Acosta es una cantante e influenciadora que en los últimos años ha ganado una enorme popularidad debido al contenido que publica en sus redes sociales. En la actualidad cuenta con más de 508 mil seguidores.

Uno de los momentos más emotivos durante el programa fue la visita de Koral, la esposa de Omar Murillo, a la casa. Allí no solo le dedicó varias palabras, también le entregó su cadena de amuleto, le dio un beso y se despidió. Fue tan grande la sorpresa para él que no pudo contener el llanto.

‘La reina de la extravagancia’, como se hace llamar, utilizó sus redes sociales a lo largo de las últimas semanas para apoyar a su esposo, Omar Murillo, durante su estancia en la Casa de los Famosos. Así mismo, fue a través de su cuenta de Instagram que se refirió a su eliminación del programa y, a diferencia de lo que muchos podrían llegar a pensar, se mostró muy contenta por esta situación.

“¿Por qué me están mandando mensajes tristes?, ¡yo estoy feliz!, ya lo voy a ver. Amor, eso es un juego, el ganado va a ser uno, van a salir los que tengan que salir y a él le tocó hoy, estoy feliz. No me manden mensajes tristes, estoy feliz porque lo voy a ver (...) Disfruten el reality, los televidentes y las familias de los otros participantes, disfrútenlo. Yo me lo voy a ver porque ya tengo a mis favoritos”, aseguró Koral Acosta.