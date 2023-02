Otra periodista se despidió de Noticias Caracol, ¿de quién se trata?

Noticias Caracol ha sido uno de los noticiarios más vistos por los colombianos. A través de él es posible conocer una serie de información por parte de los presentadores que día a día se esfuerzan para reportar a los hogares colombianos.

Con el pasar de los días, los televidentes comienzan a referenciar a las personas que diariamente aparecen en la pantalla en una franja específica. Por ello, al no verlos, empiezan a preguntarse por su paradero y lo que pasó con ellos en el canal.

Esto fue lo que pasó con Ana María Navarrete, quien, por un poco más de una década, estuvo trabajando para Noticias Caracol cubriendo temas de índole deportivo.

Ana María Navarrete se va de Noticias Caracol

Recientemente, se conoció que la vallecaucana se retira del noticiario. El anuncio fue hecho por ella misma a través de sus redes sociales, luego que varias personas se preguntaran porqué no había salido en la pantalla.

En su perfil de Instagram grabó un video en el que se despidió de quienes la seguían a través del canal. “Después de más de una década, termina mi historia en Caracol Televisión, en Noticias Caracol y el Gol Caracol”, dijo la presentadora.

“Ya han pasado varios días, entonces quise aprovechar para hacer este video, contarles y agradecerles a todas las personas que me apoyaron todo este tiempo. A las personas que estuvieron ahí siempre pendientes, a las que me mandaban mensajes cuando no me veían”, expresó.

También, la vallecaucana dijo que era momento de cerrar una etapa de su vida y les recordó a sus seguidores que llegó a Noticias Caracol en 2012 con un gran sueño que pudo hacer realidad.

“Han pasado muchas cosas: Copas del Mundo, Mundiales de Atletismo, Juegos Olímpicos. Esta carrera me llevó a conocer lugares en los que nunca pensé estar y personas que me llevo muy dentro de mi corazón”, puntualizó la caleña.

“Me voy con inmensa gratitud. Miro desde lejos todo ese camino recorrido y me parece increíble haber vivido tanto”, añadió.

En cuanto a lo que se viene para este 2023 para Navarrete, indicó que espera lleguen proyectos maravillosos ya sea nacionales o internacionales.

Acompañado de las palabras Ana María, estaba la descripción: “Gracias por estos 10 años de camino recorrido”.

El video ya cuenta con más de 3 mil ‘me gusta’ y más de 200 comentarios entre los que están: “res y serás siempre la mejor!”, “Anitaaaa te deseo un camino lleno de éxitos!!”, “Nanita bella, que a donde vayas sigas brillando”, y “Felicitaciones Anita, por todos estos 10 años en Caracol”.