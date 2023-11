‘Padres e hijos’: Los secretos que el elenco reveló en Día a Día

‘Padres e hijos’ fue la novela de Caracol más vista de todos los tiempos, pues si bien tenía un horario de transmisión en la tarde, logró captar la atención de grandes y chicos con sus historias.

Si bien la novela impulsó la carrera de muchos actores que participaron allí, la cantidad de años que duró y las historias personales de algunos famosos, hicieron que se volviera parte de la cultura popular del país.

¿Qué dijo el elenco de ‘Padres e hijos’ en Día a Día?

Este 9 de noviembre el matutino decidió hacer un programa especial, un ‘jueves de tbt’, invitando a los actores principales, que hicieron parte de la novela durante años y que hoy en día, los colombianos aún recuerdan.

Si bien, hoy en día hay varias producciones que hacen parte de la programación del canal, hoy en día no existe una producción que acompañe a los colombianos en las tardes, justo después del colegio, pues incluso las presentadores Carolina Cruz y Carolina Soto recordaron que ellas eran de las que llegaban a casa, y almorzaban en compañía de la novela de Caracol Televisión.

Luis Eduardo Mota, quien interpretaba al padre de familia Carlos Alberto, Haydée Ramírez quien le dio vida a Gabriela Sánchez de Franco, Luz Stella Luengas actriz que le dio vida al papel de Ana María Franco y Ana Victoria Beltrán, quien hizo de Daniela Franco, estuvieron en el sillón de Día a Día, hablando de cómo son sus vidas ahora, años después de haber estado en varias temporadas de la novela.

‘Padres e hijos’: reviven el primer intro que tuvo la serie, hace 30 años Fotografía por: Archivo Particular

Uno de los detalles que contaron es que tres de ellos son vecinos y que hoy en día, así no se vean diariamente, se llevan muy bien y comparten algo más que haber estado en ‘Padres e hijos’.

“Luis Eduardo había comprado una tierra y arrancó con el tema de hacer una granja y nos dijo a Luz Stella y a mí que por qué no hacíamos un proyecto juntos y envejecíamos juntos y eso es lo que está pasando”, dijo la actriz Haydée Ramírez, Gabriela Franco en la novela.

Igualmente destacó que cada uno tiene su espacio y que no se ven mucho pero que “arrancó con un espíritu de amistad y de amor y vamos bien”, algo que Catalina Gómez destacó y llevó a la novela ya que tanto Gabriela como Ana María fueron sus dos esposas en la producción “entonces finalmente, no pudiste quedarte sin las dos ¿no?” señaló la paisa.

“Lo interesante aquí, fue que ‘Padres e hijos’ terminó siendo una cadena y muchos personajes pasaron por ahí. Era una novela terapéutica, mucha gente se identificó”

En otro momento Haydée Ramírez, contó que pasó por un problema de salud mientras estaba grabando la novela “un día yo me desperté, veía doble y no podía hablar bien. Fui al médico y me diagnosticaron esclerosis múltiple”, después agregó “fueron 15 días en los que me pusieron apuntador y me tuvieron que sacar de algunos capítulos porque yo no recordaba nada del guion, la memoria se me fue toda”.

Tras la novela, parte del elenco se ha encontrado en otras producciones y en el camino. Otros han estado en teatro y otros ya se retiraron de la televisión.