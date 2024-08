Paola Rey estalla en ‘MasterChef’ tras decisión de Dominica Duque: “Me voy”

MasterChef Celebrity 2024 es una de las ediciones más esperadas del famoso reality de cocina. En esta temporada, las celebridades pondrán a prueba sus habilidades culinarias, enfrentándose a retos inesperados y sorprendiendo al jurado con sus platos.

Los concursantes famosos competirán por el título, mostrando su talento y carisma en cada episodio. Como cada año, los seguidores están ansiosos por conocer lo que pasa alrededor de la ‘Cocina más famosa del mundo’.

En el capítulo más reciente de la producción una decisión tomada por Dominica Duque dejó a todos desconcertados y con un sinsabor en la actriz Paola Rey. ¿Qué pasó? Acá te contamos.

Paola Rey es una de las actrices en 'MasterChef 2024'. Fotografía por: cortesía

¿Qué pasó con Paola Rey y Dominica Duque en ‘MasterChef 2024′?

Durante el capítulo 51 de MasterChef Celebrity, titulado ‘Cambio de roles’, los famosos concursantes del Canal RCN formaron equipos de dos para enfrentarse a una prueba culinaria. El premio: un preciado pin de inmunidad que garantizaba su lugar en el reality por una semana más.

Aunque el delantal negro suele significar un reto de salvación obligatorio, las reglas de MasterChef experimentaron una modificación en los últimos días. Esto permitió a los famosos con delantales negros la posibilidad de librarse de esta prueba si lograban superar a sus compañeros.

Lee también: Claudia Bahamón se llevó fuerte regaño en ‘MasterChef’: “Te me vas de acá”

A pesar de esta ventaja, los participantes deberán seguir cumpliendo con la mecánica del programa. Esto implica elegir a uno de sus compañeros para que use el temido delantal negro, poniéndolo en una situación complicada de cara a la siguiente eliminación.

Precisamente esto fue lo que pasó entre Dominica Duque y Paola Rey, pues, la periodista resultó ganadora del reto junto a su compañero, Alejando Estrada, y al momento de quitar la prenda que la tenía en eliminación se la pasó a la actriz de La mujer en el espejo.

“Dominica, las reglas son claras y desde hace dos retos lo dijimos, el delantal negro que no ha llegado a salvación o a eliminación es un delantal que se traspasa. Nos vas a decir a qué compañero le vas a dar el delantal negro y la razón de tu decisión”, dijo la presentadora Claudia Bahamón

Puedes leer: La triste forma en que famoso de MasterChef supo de la muerte de Lina Marulanda

Cuando escuchó su nombre, Paola se dirigió al frente con una expresión de enojo e incomodidad. La constante amenaza de eliminación está afectando profundamente a la actriz, quien ha logrado reconocimiento internacional gracias a su papel en Pasión de Gavilanes.

“Si quieren que me vaya me voy”, afirmó Rey mientras se le entrecortaba un poco la voz. Además, en los adelantos del programa se puede ver que muchos no estuvieron de acuerdo con la decisión tomada por Duque.