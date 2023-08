Paola Turbay cambia de look para La Venganza de Analía 2, ¿será la mala?

Paola Turbay está teniendo uno de los mejores momentos de su carrera, aunque se lanzó a la fama hace más de treinta años, poco a poco fue construyendo un portafolio como presentadora y actriz, a tal punto de convertirse en una de las personalidades favoritas de los colombianos.

Así quedó demostrado con el apoyo que obtuvo con su regreso a la televisión nacional, precisamente al protagonizar ‘Ana de Nadie’, una telenovela del Canal RCN inspirada en el clásico de los noventa ‘Señora Isabel’ y que llegó a su final hace un par de semanas, siendo una de las producciones más vistas según el rating compartido día a día por Kantar IBOPE.

Al culminarse este proyecto, muchos se preguntaban cuál sería el próximo trabajo de la actriz, se ha especulado mucho al respecto y ella ha dicho que quisiera embarcarse en una aventura muy diferente a la de esta novela.

A propósito, hace unos días se dio a conocer que Paola Turbay se sumaría al elenco de la segunda temporada de ‘La Venganza de Analía’, la historia que fue un éxito rotundo para Caracol Televisión en 2020 y protagonizada por otra exreina de belleza, Carolina Gómez. Paola no lo había confirmado, pero ahora todo es una realidad.

Turbay confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1 millón de seguidores, y eso no fue todo, el anuncio lo hizo con un llamativo cambio de look. Esto fue lo que comunicó: “Ya me había cortado el pelo cortico, pero con la llegada de un nuevo personaje necesitaba un cambio drástico”, empezó diciendo.

Por otro lado, la famosa indicó que apenas pudiera dar más detalles sobre la continuación de esta serie (Cuya primera temporada está disponible en Netflix) lo contaría todo a sus fans porque se nota lo emocionada que está.

Los detalles del cambio de look de Paola Turbay

Además de la emoción que le causa esta nueva aventura, Paola también se mostró muy contenta con el nuevo estilo capilar, entonces agradeció a las personas que hicieron esto posible. Asimismo, reveló que no esperaba encontrar trabajo tan pronto, ya que este este personaje logró cautivarla de una manera inesperada.

En el video, que ya tiene más de 22 mil likes en Instagram, la intérprete muestra el paso al paso del procedimiento, aunque en un momento quiso intentar un rojo oscuro, esta opción no la convenció tanto y terminó tiñendo su melena de un negro profundo, eso no fue todo, el corte también fue diferente, antes los tenía en capas largas por encima de los hombros, ahora es un estilo más limpio, bordeando su mandíbula, dejando un aspecto muy misterioso, como de antagonista de novela.